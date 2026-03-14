Chư A Thai: Nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất

(GLO)- Chiều 12-3, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) thông tin, người dân trên địa bàn vừa nhặt được máy biến tần năng lượng mặt trời bị đánh rơi trên đường tại thôn King Pêng, Chư A Thai đã mang đến trụ sở Công an xã để trả lại cho người đánh rơi tài sản.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 12-3, chị Hà Thị Trường (SN 1984) và chị Hà Thị Tươi (SN 1982) cùng trú tại thôn Drok, Chư A Thai, tỉnh Gia Lai trên đường đi làm về nhà; khi đến đoạn đường thôn King Pêng, Chư A Thai, Gia Lai thì nhặt được 1 thùng cát tông, khi mở ra bên trong có 1 máy biến tần năng lượng mặt trời nên đã đến Công an xã Chư A Thai trình báo trả lại cho người đánh rơi tài sản.

Công an xã Chư A Thai trao trả tài sản cho anh Đỗ Văn Giang. Ảnh: K.P

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Chư A Thai đã nhanh chóng xác minh tìm chủ sở hữu tài sản. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Đỗ Văn Giang (SN 1990, trú tại Plei Trớ, Chư A Thai) đã đến Công an xã để làm thủ tục và nhận lại tài sản.

Anh Giang cho hay, máy biến tần năng lượng mặt trời trên anh mới nhận sáng cùng ngày trên đường vận chuyển đến khu vực lắp ráp thì bị rơi, máy biến tần trên anh mua với mức giá 37 triệu đồng.

Nhặt được của rơi trả lại cho người mất là hành động cao đẹp, thể hiện sự trung thực, lan tỏa nét văn hóa ứng xử nhân văn; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.