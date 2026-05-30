Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-5, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Let’s Go Bình Định tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập Công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở; Công bố danh sách 83 người lao động có đơn gia nhập Công đoàn.

4-130.jpg
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phan Tuấn

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; phối hợp với lãnh đạo Công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định, nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

1-5358.jpg
Lãnh đạo Công đoàn phường Quy Nhơn Đông và Ban giám đốc Công ty TNHH Let’s Go Bình Định tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Công Hiền - Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Đông - cho biết, việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định là dấu mốc quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Đông, trong xu hướng phát triển đô thị xanh, sự xuất hiện của thương hiệu taxi điện mini Let’s Go Bình Định phù hợp với định hướng phát triển giao thông thân thiện với môi trường.

Việc thành lập tổ chức Công đoàn không chỉ góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn tạo môi trường để đoàn viên, người lao động được lắng nghe, chia sẻ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

null