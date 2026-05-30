Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định

Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập Công đoàn và công tác chuẩn bị tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở; Công bố danh sách 83 người lao động có đơn gia nhập Công đoàn.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Phan Tuấn

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; phối hợp với lãnh đạo Công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác…

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định, nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 5 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Lãnh đạo Công đoàn phường Quy Nhơn Đông và Ban giám đốc Công ty TNHH Let’s Go Bình Định tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Công ty. Ảnh: Phan Tuấn

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Công Hiền - Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Đông - cho biết, việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Let’s Go Bình Định là dấu mốc quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Đông, trong xu hướng phát triển đô thị xanh, sự xuất hiện của thương hiệu taxi điện mini Let’s Go Bình Định phù hợp với định hướng phát triển giao thông thân thiện với môi trường.

Việc thành lập tổ chức Công đoàn không chỉ góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn tạo môi trường để đoàn viên, người lao động được lắng nghe, chia sẻ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.