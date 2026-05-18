Gia Lai: Giao nộp 1 cá thể tê tê Java quý hiếm lạc vào vườn nhà

(GLO)- Sáng 18-5, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java quý hiếm nặng 1,5 kg do ông Trần Kim Vân (tổ 29, khu phố 4, phường Quy Nhơn) tự nguyện bàn giao.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Trần Kim Vân phát hiện 1 cá thể tê tê đi vào khu vực sân vườn nhà mình. Là một viên chức nhà nước, ý thức rõ đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật, ông Vân đã chủ động bảo vệ cá thể này; đồng thời, liên hệ ngay với UBND phường Quy Nhơn để có phương án xử lý kịp thời.

Ông Trần Kim Vân (giữa) giao nộp cá thể tê tê. Ảnh: NVCC

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn, biên bản bàn giao và tiếp nhận nhanh chóng được thiết lập giữa ông Vân và bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn, dưới sự chứng kiến của kiểm lâm địa bàn. Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể tê tê này có tên khoa học là Manis javanica, nặng 1,5 kg và hoàn toàn khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn để hoàn thiện hồ sơ, sớm tái thả cá thể tê tê này về với môi trường tự nhiên.

Hành động tự giác, kịp thời của ông Trần Kim Vân là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học trong cộng đồng.