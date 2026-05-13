Cháy lớn tại kho mùn cưa của doanh nghiệp gỗ ở Hoài Nhơn Tây

(GLO)- Trưa 13-5, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại kho chứa mùn cưa của một doanh nghiệp gỗ gây thiệt hại về tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 13-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được tin báo về việc xảy ra cháy tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn (thuộc địa bàn khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Nhơn Tây).

Đám cháy tại khu vực chứa mùn cưa của doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Đức

Ngay sau đó, đơn vị đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy phối hợp với Công an phường Hoài Nhơn Tây đến hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn và chữa cháy.

Hoạt động chữa cháy còn có sự tham gia của Ban Chỉ huy quân sự phường Hoài Nhơn Tây và các đơn vị, lực lượng và người dân địa phương.

Lực lượng chức năng di chuyển các thùng keo dán gỗ ra khỏi khu vực nguy cơ cháy lan. Ảnh: Nhật Đức

Đến 1 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực chứa phế phẩm gỗ và mùn cưa của doanh nghiệp, gây thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Đám cháy xảy ra vào đêm khuya khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. Clip: Người dân cung cấp

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.