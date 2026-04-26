Gia Lai: Cháy lớn tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26-4, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (lô B6.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói cao có thể quan sát từ khoảng cách hơn 3 km. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do quy mô và diễn biến phức tạp, toàn bộ lực lượng và phương tiện đã được huy động để khống chế đám cháy. Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Đại tá Ngô Cự Vinh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

CBCS đang nỗ lực cứu chữa khu vực nhà xưởng bị cháy.

Thực hiện chỉ đạo, Công an phường Quy Nhơn Đông đã huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường và hỗ trợ chữa cháy. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng chủ động điều động nhân lực, phương tiện phối hợp cùng lực lượng chuyên nghiệp. Về phía công ty, Ban giám đốc đã huy động toàn bộ nhân viên, đặc biệt là đội PCCC cơ sở, tích cực di dời tài sản, ngăn chặn cháy lan.

Đám cháy nhìn từ trên cầu Thị Nại.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng có diện tích hơn 42.000 m², tổng vốn đầu tư trên 146 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội – ngoại thất, sản phẩm nhựa giả mây, cấu kiện kim loại và gia công cơ khí. Từ khi đi vào hoạt động năm 2023, doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, sau cơn bão lớn cuối năm 2025, công ty đã chịu nhiều thiệt hại, phần lớn nhà xưởng vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận. Công tác chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và cứu được nhiều tài sản. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiệt hại cụ thể chưa được thống kê, song theo nhận định ban đầu của doanh nghiệp, có thể lên đến nhiều tỷ đồng.

