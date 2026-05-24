Cần xử lý hành vi xả rác tại công viên Diên Hồng

HÀN LÊ
(GLO)- Sau khi được nâng cấp với nhiều hạng mục quan trọng, công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) trở nên khang trang, sạch đẹp.

Theo đó, công viên Diên Hồng trở thành nơi tập thể dục, thư giãn của cư dân quanh vùng. Đặc biệt, vào dịp lễ Tết hay cuối tuần, nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến check-in, trải nghiệm. Hệ thống cây xanh công viên gắn với hồ nước rộng có tác dụng điều hòa khí hậu cho đô thị Pleiku.

Túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa… dập dềnh trên mặt nước hồ Diên Hồng. Ảnh: H.L

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực hồ Diên Hồng bị ô nhiễm bởi nhiều loại rác thải. Theo ghi nhận của PV vào sáng 24-5, tại khu vực dọc thân đập, các loại rác thải sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, mặt nước hồ dập dềnh các loại túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa…

Rác thải sinh hoạt tại khu vực cổng công viên Diên Hồng. Ảnh: H.L

Trao đổi với PV, một người dân sống trong khu vực cho biết: Một số người dân, du khách sau khi sử dụng thức ăn, nước uống rồi vô tư vứt rác ra khu vực công viên. Rác thải theo dòng chảy nước mưa trôi xuống hồ nước gây ô nhiễm môi trường.

Để công viên Diên Hồng xứng đáng là “lá phổi xanh” của đô thị Pleiku, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và có chế tài xử phạt hành vi vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý rác thải để đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp.

