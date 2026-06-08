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2 xe máy va chạm trên quốc lộ 19C khiến 1 người tử vong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 8-6, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 54 phút ngày 7-6 tại Km 1+400 quốc lộ 19C, đoạn qua địa bàn thôn Ngọc Thạnh 2, xã Tuy Phước Tây.

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Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 19C qua địa bàn xã Tuy Phước Tây. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm trên, xe máy biển số 77G1-367xx do ông Cao Đình Q. (SN 1970, trú thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) điều khiển di chuyển theo hướng Diêu Trì - Vân Canh.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77X8-84xx do ông Nguyễn Văn S. (SN 1976, trú thôn Bình An 2, xã Tuy Phước Tây) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Hậu quả ông S. tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Ông Q. bị thương nặng đang nằm viện điều trị.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Tuy Phước Tây phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân.

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