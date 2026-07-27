Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29-7 đến 4-8

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 29 đến 4-8.
(GLO)- Trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.
(GLO)- Làng trẻ em SOS Quy Nhơn vừa thông báo tìm thân nhân của 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng của đơn vị vào rạng sáng 23-7.
(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.
(GLO)- Ngày 22-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Đinh Mêk (làng Húp), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Chiều 22-7, tại xã Ia Nan, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 thu hút gần 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn đăng ký hiến máu tình nguyện.
(GLO)- Ngày 21-7, xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công hỗ trợ xây dựng “Nhà ở chính sách” cho bà Đỗ Thị Ký (SN 1965, thường trú ở thôn Tân Xuân) là con đẻ của liệt sĩ Đỗ Hoành.
(GLO)- Sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá.
(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình An (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 22 đến 28-7
(GLO)- Ngày 20-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Rmah Bôn (thôn Lũh Ngó), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Tối 19-7, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ bé trai bị bỏ rơi, được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày trên địa bàn.
(GLO)- Công an xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ 1 cá thể kỳ đà để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhóm thiện nguyện Từ Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trao yêu thương, tiếp bước tới trường năm 2026”.
(GLO)- Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo khẩn gửi đến phụ huynh học sinh về hình thức giả danh nhà trường yêu cầu nộp giấy tờ, cập nhật thông tin cá nhân học sinh hoặc nộp các khoản phí liên quan đến công tác tuyển sinh.
(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.
(GLO)- UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
(GLO)- Ngày 17-7, tại xã Chư Prông, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia lâu, Ia Tôr, Ia Pia và Ia Púch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026.
(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.
(GLO)- Trong quá trình thi công dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639, nhiều hộ dân ở tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà cửa của họ xuất hiện các vết nứt, sụt lún.
(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn
(GLO)- Chiều 14-7, trên tỉnh lộ 639 đoạn qua địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 14-7, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) đã phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026.
(GLO)- Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện theo từng khu vực từ ngày 15 đến 21-7.