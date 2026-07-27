Công ty Điện lực Gia Lai thông báo kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29-7 đến 4-8

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.