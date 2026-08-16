Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Ra mắt mô hình “Tuyến phố thông minh” tại phường Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-8, Tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tuyến phố thông minh”, triển khai tại 2 tuyến đường Trần Phú và Ngô Gia Tự thuộc địa bàn Tổ dân phố Vĩnh Liêm.

Tổ dân phố Vĩnh Liêm được sáp nhập từ 2 tổ dân phố Trần Phú và Vĩnh Liêm (cũ), hiện có 1.271 hộ dân. Đây là khu vực đô thị trung tâm của phường Bình Định với nhiều tuyến phố sầm uất, người dân chủ yếu hoạt động các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Trong đó 2 tuyến phố Trần Phú và Ngô Gia Tự thuộc địa bàn tổ dân phố có 439 hộ dân.

ra-mat-mo-hinh-tuyen-pho-thong-minh-phuong-binh-dinh.jpg
Ra mắt Ban điều hành mô hình Tuyến phố thông minh triển khai tại địa bàn tổ dân phố Vĩnh Liêm, phường Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Liêm cho biết, mô hình “Tuyến phố thông minh” ra đời từ sự kế thừa, phát triển 2 mô hình cũ là “Tuyến đường số” và “Cờ hoa và chuyển đổi số” của 2 tổ dân phố cũ triển khai hồi đầu năm 2026.

Mô hình đề ra 7 tiêu chí để vận động người dân thực hiện, bao gồm: Xây dựng gia đình hạnh phúc, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, đặt hoa xuân đường phố dịp Tết Nguyên Đán hàng năm; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; biển hiệu, biển quảng cáo lắp đặt đúng quy định, đồng bộ và đảm bảo mỹ quan.

Bên cạnh đó người dân chung tay giữ gìn tuyến phố sạch sẽ, không có rác thải bừa bãi; các hộ kinh doanh trên tuyến phố có mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia nhóm Zalo cộng đồng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

van-dong-huong-dan-nguoi-dan-tham-gia-mo-hinh-tuyen-pho-thong-minh.jpg
Đoàn viên thanh niên ở tổ dân phố Vĩnh Liêm vận động, hướng dẫn người dân tham gia mô hình. Ảnh: Nguyễn Chơn

Nhóm Zalo cộng đồng của mô hình hiện nay đã có 1.000 thành viên là đại diện các hộ gia đình, trong đó tất cả 439 hộ dân sống dọc 2 tuyến đường Trần Phú và Ngô Gia Tự đều đã tham gia.

Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cũng là kênh tiếp nhận phản ánh, lắng nghe, giải đáp thắc mắc, nguyện vọng của người dân.

“Mô hình nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận và góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hiện đại, văn minh” - Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Liêm Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi phường Hội Phú

50 thanh thiếu nhi phường Hội Phú được trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 11-8, tại hồ bơi Trường UKA (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Phú phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng phường tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho 50 thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

Bất an vì nạn trộm chó tái diễn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Theo phản ánh của người dân các xã Bình An, Bình Hiệp và Phù Cát, từ tháng 6-2026 đến nay, nhiều vụ trộm chó liên tiếp xảy ra. Phần lớn vụ việc diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi người dân đang ngủ.

Trao 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình thương binh tại xã Ia Hiao

Trao 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình thương binh tại xã Ia Hiao

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 3-8, sau khi dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Yên Phú (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Trịnh Quang Lục (thôn Yên Phú). 

Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko

Trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân ở xã Ia Ko

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 2-8, tại phường Pleiku, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi của xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai).

Giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới” thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới” thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường 24/6, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) phối hợp với UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự.

null