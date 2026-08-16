Ra mắt mô hình “Tuyến phố thông minh” tại phường Bình Định

(GLO)- Ngày 15-8, Tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tuyến phố thông minh”, triển khai tại 2 tuyến đường Trần Phú và Ngô Gia Tự thuộc địa bàn Tổ dân phố Vĩnh Liêm.

Tổ dân phố Vĩnh Liêm được sáp nhập từ 2 tổ dân phố Trần Phú và Vĩnh Liêm (cũ), hiện có 1.271 hộ dân. Đây là khu vực đô thị trung tâm của phường Bình Định với nhiều tuyến phố sầm uất, người dân chủ yếu hoạt động các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Trong đó 2 tuyến phố Trần Phú và Ngô Gia Tự thuộc địa bàn tổ dân phố có 439 hộ dân.

Ra mắt Ban điều hành mô hình Tuyến phố thông minh triển khai tại địa bàn tổ dân phố Vĩnh Liêm, phường Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Liêm cho biết, mô hình “Tuyến phố thông minh” ra đời từ sự kế thừa, phát triển 2 mô hình cũ là “Tuyến đường số” và “Cờ hoa và chuyển đổi số” của 2 tổ dân phố cũ triển khai hồi đầu năm 2026.

Mô hình đề ra 7 tiêu chí để vận động người dân thực hiện, bao gồm: Xây dựng gia đình hạnh phúc, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ, tết và sự kiện chính trị, đặt hoa xuân đường phố dịp Tết Nguyên Đán hàng năm; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; biển hiệu, biển quảng cáo lắp đặt đúng quy định, đồng bộ và đảm bảo mỹ quan.

Bên cạnh đó người dân chung tay giữ gìn tuyến phố sạch sẽ, không có rác thải bừa bãi; các hộ kinh doanh trên tuyến phố có mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia nhóm Zalo cộng đồng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên ở tổ dân phố Vĩnh Liêm vận động, hướng dẫn người dân tham gia mô hình. Ảnh: Nguyễn Chơn

Nhóm Zalo cộng đồng của mô hình hiện nay đã có 1.000 thành viên là đại diện các hộ gia đình, trong đó tất cả 439 hộ dân sống dọc 2 tuyến đường Trần Phú và Ngô Gia Tự đều đã tham gia.

Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cũng là kênh tiếp nhận phản ánh, lắng nghe, giải đáp thắc mắc, nguyện vọng của người dân.

“Mô hình nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận và góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, hiện đại, văn minh” - Tổ trưởng Tổ dân phố Vĩnh Liêm Trần Quốc Tuấn chia sẻ.