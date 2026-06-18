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Sẽ thí điểm mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện trong năm 2026

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP, VTV)

(GLO)- Trong năm 2026, cả nước sẽ lựa chọn, xây dựng và thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại ít nhất 3 cảng hàng không quốc tế hoặc cảng hàng không trọng điểm.

Đây là một trong những mục tiêu của Đề án nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới theo Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

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Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không theo hướng chủ động, đồng bộ, hiện đại. Ảnh: VGP

Cùng với thực hiện mô hình thí điểm, Đề án cũng đặt mục tiêu trong năm 2026 có 100% cảng hàng không hoàn thành rà soát, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an ninh hàng không, quy trình hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối hành khách và ban hành hoặc cập nhật cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp với mô hình tổ chức mới.

100% các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; triển khai tuyên truyền và quán triệt về công tác bảo đảm an ninh hàng không; bảo đảm các quy định về an ninh hàng không được thực hiện thống nhất trong nhận thức, hành vi và quy trình công tác.

Đồng thời, xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức triển khai, đánh giá, kiểm tra và nhân rộng mô hình.

Năm 2027, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng công an, hải quan, hàng không và các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật, phục vụ kiểm soát an ninh, quản lý rủi ro và đơn giản hóa thủ tục hàng không.

Mở rộng triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại các cảng hàng không trên toàn quốc phù hợp với điều kiện thực tế của từng cảng hàng không.

100% các cảng hàng không triển khai lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện công tác phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái.

Giai đoạn 2028-2030, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật đối với trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không; tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ an ninh hàng không truyền thống và nguy cơ mới phát sinh.

Cùng với đó, phấn đấu trên 80% cảng hàng không áp dụng công nghệ kiểm soát tự động, nhận diện sinh trắc học, giám sát thông minh hoặc các giải pháp công nghệ phù hợp trong kiểm soát an ninh, điều phối hoạt động và hỗ trợ hành khách; phấn đấu có ít nhất 1 cảng hàng không theo mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện nằm trong số 20 sân bay tốt nhất thế giới…

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