Sân bay Liên Khương mở lại vào 19-8: Hành khách cần lưu ý gì?

(GLO)- Sau hơn 5 tháng tạm đóng để sửa chữa, nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19-8. Nhiều đường bay đến Đà Lạt cũng được các hãng hàng không khôi phục từ thời điểm này.

Dự án vượt tiến độ 12 ngày

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt khoảng 28 km, được xây dựng năm 1933 và nhiều lần nâng cấp. Năm 1997, đường băng được kéo dài lên 2.354 m; sau đó tiếp tục được cải tạo, nâng cấp lên cấp 4D, khai thác các dòng máy bay Airbus A320, A321.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4-3-2026 để sửa chữa đường cất hạ cánh và các hạng mục liên quan. Dự án hiện đã vượt tiến độ 12 ngày.

Mặt tiền nhà ga hành khách sân bay Liên Khương trước thời điểm khai thác trở lại vào ngày 19-8. Ảnh: VnExpress

Sau khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến có tần suất khai thác bình quân khoảng 36-40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Trước đó, ngày 23-7, sân bay Liên Khương đã thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau khi được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây là công đoạn nghiệm thu quan trọng nhằm đánh giá chất lượng dự án nâng cấp và chuẩn bị các điều kiện an toàn cho việc mở cửa khai thác trở lại.

Những đường bay nào trở lại từ 19-8?

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp với các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục mạng đường bay từ ngày 19-8, kết nối Đà Lạt với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.

Riêng Vietnam Airlines dự kiến khai thác trở lại các đường bay kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương từ ngày 19-8. Trên hệ thống bán vé chính thức của Vietnam Airlines hiện cũng đã xuất hiện các chuyến bay đến Đà Lạt từ ngày 19-8, trong đó có chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Lạt.

Trong khi đó, Vietjet thông báo khôi phục 5 đường bay đến Đà Lạt từ ngày 19-8, gồm Hà Nội - Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh - Đà Lạt, Hải Phòng - Đà Lạt, Vinh - Đà Lạt và Đà Nẵng - Đà Lạt.

Hành khách cần lưu ý gì?

Hành khách có lịch trình đi hoặc đến Đà Lạt từ ngày 19-8 nên kiểm tra lại thông tin trên website, ứng dụng hoặc kênh thông báo chính thức của hãng hàng không trước giờ khởi hành.

Điều này đặc biệt cần thiết với những hành khách đã đặt vé từ trước hoặc từng được hãng điều chỉnh hành trình trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa.

Lịch khai thác và tần suất chuyến bay có thể được các hãng điều chỉnh theo nhu cầu thị trường và kế hoạch khai thác thực tế. Vì vậy, hành khách cần căn cứ thông tin chuyến bay trên vé và thông báo mới nhất của hãng, không nên chỉ dựa vào lịch bay được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành khách cũng nên chủ động làm thủ tục trực tuyến nếu hãng cung cấp dịch vụ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ và có mặt tại sân bay theo thời gian khuyến cáo của hãng để hoàn thành thủ tục hàng không.