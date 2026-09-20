Làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội

(GLO)- Ngày 20-9, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh viên ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn theo quy định.

Khu vực miệng cống tìm thấy xe máy của nạn nhân. Ảnh: Phạm Tuấn/TTO

Đồng thời, giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 17-9, người dân phát hiện 1 chiếc xe Honda biển kiểm soát của tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) nằm cạnh miệng cống thoát nước ở phố Viên nhưng người không thấy đâu.

Nghi ngờ chủ nhân chiếc xe đã gặp sự cố, bị nước cuốn xuống cống và mất tích nên người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng. Từ thông tin về chiếc xe đã xác định được danh tính nam sinh là N.Đ.S. (SN 2008, quê Ninh Bình). S. hiện là sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hơn 11 giờ 30 phút ngày 18-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ (phố Viên, phường Đông Ngạc). Đây là nơi thoát nước từ khu vực nạn nhân mất tích ra sông Nhuệ.

Người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù người dân nhiều lần kiến nghị, song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục.