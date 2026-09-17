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Quảng cáo qua điện thoại sau 17 giờ: Người dân cần biết gì?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VnExpress)

(GLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh và phòng ngừa hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Để tăng cường bảo vệ quyền lựa chọn của người dân, trong dự thảo lần này, Bộ Công an quy định rõ hơn về thời gian, tần suất... liên quan từ chối nhận quảng cáo.

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Bộ Công an đề xuất quy định về việc không được gọi điện thoại quảng cáo sau 17 giờ. Ảnh minh họa: AI/TTO

Theo đó, dự thảo quy định, doanh nghiệp chỉ được gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo khi đã được cấp tên định danh (Brandname) và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

Dự thảo cũng đề xuất, người thực hiện cuộc gọi quảng cáo phải giới thiệu đầy đủ họ tên, chức vụ, đơn vị thực hiện và thông báo rõ giá cước (nếu có thu cước) ngay ở đầu cuộc gọi.

Các nội dung cơ bản về tần suất gọi, nhắn tin quảng cáo được giữ nguyên: mỗi đơn vị quảng cáo không được gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại; 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử; 1 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ. Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 7-22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 8-17 giờ mỗi ngày.

Ngoài ra, dự thảo cũng giữ nguyên quy định nghiêm cấm bên quảng cáo gọi hoặc nhắn tin quảng cáo đến bất kỳ số điện thoại nào đã đăng ký trong danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo (DoNotCall). Với những thuê bao ngoài danh sách này, không có nghĩa bên quảng cáo được tùy tiện làm phiền.

Theo đề xuất mới, chỉ được phép gửi 1 tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất, đề nghị người sử dụng đăng ký nhận quảng cáo.

Tin nhắn này chỉ được gửi trong khoảng thời gian 7-22 giờ; phải có tối thiểu các thông tin sau: thông tin nhận diện người quảng cáo; nội dung đề nghị đăng ký nhận quảng cáo; phương thức để người sử dụng đồng ý hoặc từ chối nhận quảng cáo.

Tin nhắn phải được gắn nhãn nhận diện theo quy định của cơ quan chuyên trách về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Sau 24 giờ kể từ thời điểm gửi, chủ thuê bao không xác nhận việc có nhận tin quảng cáo, phía doanh nghiệp quảng cáo không được gửi tiếp tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại đó. Trong trường hợp người dân phản hồi từ chối, doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ.

Đối với người dân, để đăng ký vào danh sách DoNotCall, Bộ Công an đề xuất buộc đăng ký bằng số thuê bao đã xác thực nhằm bảo đảm tính chính xác và ngăn ngừa hành vi đăng ký, hủy đăng ký trái phép.

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