Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Chùa Bửu Châu trao 400 suất quà cho người dân khó khăn phường Thống Nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 10-9, Chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức trao 400 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 160 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay những hộ dân còn gặp khó khăn, góp phần hỗ trợ bà con trong sinh hoạt hằng ngày.

glo-tu-thien.jpg
Đại diện chùa Bửu Châu trao quà cho người dân khó khăn phường Thống Nhất. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần động viên bà con vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động cũng góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đồng thời thể hiện sự đồng hành của Chùa Bửu Châu với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn phường Thống Nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Đời sống

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia đình

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Đời sống

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Đời sống

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

null