Chùa Bửu Châu trao 400 suất quà cho người dân khó khăn phường Thống Nhất

(GLO)- Chiều 10-9, Chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức trao 400 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 160 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay những hộ dân còn gặp khó khăn, góp phần hỗ trợ bà con trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện chùa Bửu Châu trao quà cho người dân khó khăn phường Thống Nhất. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng góp phần động viên bà con vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động cũng góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đồng thời thể hiện sự đồng hành của Chùa Bửu Châu với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn phường Thống Nhất.