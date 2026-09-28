Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đang mở rộng mạng lưới chi hội nhằm có thêm đầu mối nắm bắt hoàn cảnh, vận động nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Phát huy đặc điểm, thế mạnh riêng, các chi hội đã triển khai cách làm phù hợp, đồng thời phối hợp để sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Nhiều năm qua, bà Quang Cẩm Thu (xã Tuy Phước) - Chi hội trưởng Chi hội Bác Ái Tuy Phước tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: kết nối, duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế Tuy Phước; vận động, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến trao quà cho người dân vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh cũng được bà kết nối. Nhiều trường hợp khó khăn còn được hỗ trợ các suất quà hằng tháng.

Bà Quang Cẩm Thu nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện. Ảnh: D.L

Việc làm của mẹ cũng dần trở thành điều quen thuộc với chị Nguyễn Quang Cẩm Tú (phường Pleiku). Ban đầu, chị Tú đồng hành bằng cách góp kinh phí, sau đó trực tiếp tham gia vận động, kết nối nguồn lực.

Tháng 7-2025, Phân hội Bác Ái Pleiku do chị làm “đầu tàu” trực thuộc Chi hội Bác Ái Tuy Phước được thành lập với 6 thành viên. Đến tháng 5-2026, phân hội phát triển thành Chi hội Bác Ái Pleiku với 15 hội viên.

Từ những đợt “đỏ lửa” mỗi tháng 1 lần để nấu, tặng các suất ăn cho bệnh nhân nghèo. Hiện chi hội đều đặn duy trì hằng tuần, mỗi đợt khoảng 500 suất, có lúc lên đến 700-800 suất.

Kinh phí mỗi đợt cũng tăng từ khoảng 5-6 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng. Ngoài ra, chi hội còn kết nối, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân khó khăn, giúp đỡ người lớn tuổi neo đơn, trẻ em nghèo…

Chi hội Bác Ái Pleiku chuẩn bị những suất cơm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Bà Lê Thị Quý (phường Pleiku) là một trong những trường hợp thường xuyên được Chi hội Bác Ái Pleiku quan tâm. Cuộc sống của bà còn nhiều khó khăn khi phải ở nhà thuê, một mình chăm lo các cháu nội; mẹ các cháu đã có gia đình riêng, còn cha đang chấp hành án.

“Tuổi đã cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mỗi lần được chi hội thăm hỏi, hỗ trợ, tôi rất mừng. Sự quan tâm ấy giúp tôi có thêm điều kiện lo cho các cháu và thấy ấm lòng hơn” - bà Quý chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động của chi hội, chị Tú còn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận tổ 11, phường Pleiku tìm hiểu các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kết nối nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng hỗ trợ. Với chị, tham gia thiện nguyện cũng là quá trình học hỏi từ mẹ - người có nhiều năm gắn bó với việc này.

Chị Tú cho biết: “Khi trở thành chi hội độc lập, chúng tôi thuận lợi hơn trong việc kết nối, vận động các nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ. Tuy vậy, thời gian đầu hoạt động, tôi vẫn còn bỡ ngỡ từ cách tìm kiếm, kết nối nguồn lực đến tổ chức các hoạt động.

Nhờ mẹ có nhiều năm làm công tác thiện nguyện và tận tình hướng dẫn, tôi có thêm kinh nghiệm để từng bước tổ chức, duy trì hoạt động của chi hội”.

Nếu Chi hội Bác Ái Pleiku phát triển từ quá trình đồng hành của những người làm thiện nguyện thì Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai lại có lợi thế riêng khi hoạt động ngay tại nơi trực tiếp tiếp nhận, điều trị người bệnh. Đây cũng là điều kiện để chi hội kịp thời nắm bắt những trường hợp cần hỗ trợ.

Lúc mới thành lập bếp ăn tình thương tại bệnh viện, chi hội phải chủ động kết nối, vận động các hội, nhóm cùng tham gia. Đến nay, bếp gần như ngày nào cũng nấu ăn, hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị.

Cùng với đó, chi hội còn kết nối nhà hảo tâm giúp bệnh nhân khó khăn về viện phí, ăn uống, thẻ BHYT; trường hợp nào khó khăn, cần chuyển viện thì được hỗ trợ thêm chi phí chuyển viện. Tại bệnh viện, tủ quần áo 0 đồng cũng được bố trí để bệnh nhân chọn món đồ cần thiết.

Ông Đào Ngọc Quân - Tổ trưởng Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), Chi hội phó Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - cho biết: “Chi hội thành lập từ cuối tháng 8-2025. Đến nay, cùng với hoạt động của Tổ công tác xã hội, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được chúng tôi nắm bắt, từ đó kết nối với các tổ chức, cá nhân để tìm nguồn hỗ trợ phù hợp”.

Trong khi đó, hơn 1 năm qua, Chi hội Ước mơ Quy Nhơn duy trì kết nối với nhà hảo tâm để hỗ trợ hằng tháng cho hơn 10 trường hợp là trẻ mồ côi, người già neo đơn, người mắc bệnh, có hoàn cảnh khó khăn. Tùy điều kiện, mỗi tháng chi hội hỗ trợ khoảng 300.000-500.000 đồng/trường hợp.

Chị Nguyễn Hương Giang - Chi hội trưởng Chi hội Ước mơ Quy Nhơn - cho biết: “Ngoài hỗ trợ định kỳ, chi hội còn sửa chữa, tặng xe lăn, xe lắc, xe tập đi cho người khuyết tật; vận động, hỗ trợ xe máy để người khó khăn có phương tiện mưu sinh. Vào một số dịp lễ, chi hội tổ chức hoạt động để lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn”.

Cuối tháng 8-2026, Chi hội Ước mơ Quy Nhơn phối hợp với Chi hội Bác Ái Pleiku trao 5 xe tập đi và một số phần quà cho trẻ khuyết tật với tổng số tiền 36 triệu đồng tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Ân Mai (phường Hội Phú).

Sự phối hợp giúp 2 chi hội cùng đưa nguồn lực đến những trường hợp cần giúp đỡ, thuận lợi hơn trong việc đồng hành, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động.

Tặng xe tập đi cho trẻ khuyết tật ở Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Ân Mai. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Trần Đình Ký - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai - đánh giá, việc hình thành thêm các chi hội tạo thêm những đầu mối trực tiếp nắm bắt hoàn cảnh và vận động nguồn lực.

“Mỗi chi hội có cách làm và thế mạnh riêng. Khi có thêm các chi hội, Hội có thêm lực lượng để kết nối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời nắm bắt được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Các chi hội cũng có thể phối hợp với nhau để phát huy tốt hơn những nguồn lực đã vận động, đưa sự hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu” - ông Ký nói.