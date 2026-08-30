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Trao hơn 300 suất quà cho học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn tại Ia Hiao

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(GLO)- Ngày 29-8, tại điểm trường Ma H’rai thuộc Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao phối hợp với Nhóm chị Thanh Thoa - Nhóm Chuông Vàng TP. Hồ Chí Minh và Team Út Mai Ayun Pa tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 261 học sinh được trao quà gồm: áo đồng phục, vở, bút, thước và sữa, trị giá 150.000 đồng/suất. Bên cạnh đó, 60 phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ quà trị giá 400.000 đồng/suất.

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Học sinh điểm trường Ma H’rai thuộc Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Hiao) nhận quà từ các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao 6 suất hỗ trợ tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng, cho học sinh nghèo vượt khó. Tổng giá trị các phần quà và tiền hỗ trợ hơn 65 triệu đồng.

Những phần quà được trao trước thềm năm học mới nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh, phụ huynh; đồng thời, góp phần giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và yên tâm đến trường.

Hoạt động thể hiện sự chung tay của các tổ chức, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong việc chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

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