Chùa Bửu Tịnh tặng 215 suất quà cho hộ nghèo xã Phú Túc nhân Đại lễ Vu lan

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Vu lan, ngày 25-8, chùa Bửu Tịnh (buôn Phú Cần, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) trao tặng 215 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chùa Bửu Tịnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Túc. Ảnh: V.C

Tại chương trình, Đại đức Thích Vạn Đức - Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Bửu Tịnh đã trao 215 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Tổng giá trị chương trình là 86 triệu đồng.

Bà con vui mừng nhận quà do chùa Bửu Tịnh trao tặng nhân dịp Đại lễ Vu lan. Ảnh: V.C

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại đức Thích Vạn Đức chia sẻ đôi nét về Đại lễ Vu lan báo hiếu, qua đó mong quý phật tử và bà con khắc ghi và phụng dưỡng cha mẹ để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục.

Đồng thời, Đại đức gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, ủng hộ chùa trong công tác an sinh xã hội. Hy vọng những phần quà thiết thực sẽ giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.