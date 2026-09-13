Mẹ đơn thân bị bệnh ung thư không tiền chữa bệnh, lo 2 con dang dở việc học

(GLO)- Chị Lê Thị Hạ (SN 1974, thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) gánh chịu cơn đau của căn bệnh ung thư vú vì không có tiền điều trị. Con trai vừa đỗ đại học, con gái vào năm học cuối THPT, chị chỉ lo bệnh nặng khiến các con dang dở việc học.

Là mẹ đơn thân, chị Hạ một mình làm lụng, nuôi hai con ăn học trong căn chòi tạm giữa khu vực rẫy, cách xa đường lớn. “Nhà tôi chỉ có một sào rau màu. Tôi làm được gì thì làm, có rau thì bán lấy tiền mua gạo, lo cho hai đứa nhỏ đi học. Tôi bệnh nhưng trước đây vẫn ráng làm, chứ nghỉ thì mẹ con lấy gì mà sống”- chị Hạ nói.

Khoảng 3 năm trước, chị phát hiện dấu hiệu bất thường ở vùng ngực. Sau khi siêu âm tại một phòng khám gần nhà, chị được thông báo có khối u và khuyên đến bệnh viện kiểm tra. Vì không có tiền nên chị đành gác việc khám chữa bệnh, tiếp tục làm việc để nuôi con. “Tôi cũng sợ bệnh nặng, nhưng lúc đó không có tiền trong khi hai đứa còn đi học. Tôi cứ làm được ngày nào hay ngày đó” -chị Hạ kể.

Đến tháng 6-2026, tình trạng sức khỏe của chị chuyển biến nhanh. Những cơn đau xuất hiện thường xuyên, vú trái bị lở loét, sưng to. Không còn đủ sức làm việc, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khám và được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu - Cơ sở 2 (TP. Hồ Chí Minh) để kiểm tra.

Chị Hạ không còn sức lao động, chỉ muốn nằm. Ảnh: Đ.L

Tại đây, chị được chẩn đoán u ác của vú (giai đoạn 3), vú trái đã lở loét và được yêu cầu nhập viện điều trị nhưng chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

“Có người thương hoàn cảnh nên cho tôi vài triệu đồng để đi khám. Tôi vào TP. Hồ Chí Minh khám, bác sĩ nói phải nhập viện điều trị. Tôi nghe vậy cũng sợ lắm, nhưng nghĩ đến tiền nằm viện, tiền thuốc, tiền ăn uống, đi lại…Tôi không có nên xin về” -chị Hạ nói.

Trở về nhà, chị mua thuốc nam uống để cầm cự, mỗi tháng tốn khoảng 1 triệu đồng. Thế nhưng, tiền thuốc cũng trở thành gánh nặng khi chị không còn khả năng lao động. “Giờ tôi đau nhiều lắm, không làm được nữa, nói chuyện cũng khó khăn. Trước đây còn ra rẫy được, giờ đi vài bước cũng mệt. Một bên bị lở loét, đau nên tôi chỉ muốn nằm” -chị Hạ nghẹn giọng.

Bệnh tình trở nặng, chị Hạ phải sang ở nhờ nhà em gái để có người chăm sóc. “Tôi ở nhà thì hai đứa cũng lo, mà đi viện thì không có tiền. Giờ phải sang nhà em gái ở nhờ, có người phụ chăm sóc, tiện đi lại hơn. Tôi chỉ mong bệnh đỡ để đi làm lo cho 2 đứa con đi học, tôi sợ nó phải nghỉ học” -chị Hạ trải lòng.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai anh em vẫn bảo ban nhau học hành. Ảnh: Đ.L-C.H

Trong lúc mẹ bị bệnh nặng, em Lê Tuấn Dũng (SN 2008) nhận tin trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ (TP. Đồng Nai). “Em rất vui vì mình đậu đại học và thực hiện được ước mơ. Nhưng mẹ bệnh như vậy, em cũng lo lắm. Em đi học xa thì ở nhà không có ai chăm mẹ ngoài dì và em gái. Em chỉ sợ mẹ đau mà em không ở bên cạnh” - Dũng cho biết.

Những ngày chăm mẹ, Dũng sụt khoảng 3kg và lo sức khỏe không bảo đảm điều kiện nhập học. Trước hoàn cảnh của gia đình, địa phương đã hỗ trợ em làm đơn trình bày hoàn cảnh gửi nhà trường.

Hằng và Dũng lo lắng trước tình trạng bệnh ngày càng nặng của mẹ. Ảnh: C.H

Em gái Dũng là Lê Khánh Hằng (SN 2009) bước vào năm cuối THPT. Muốn đi làm phụ mẹ nhưng Hằng không thể dành nhiều thời gian vì phải tập trung cho năm học cuối cấp. “Nhìn mẹ đau mà em thương lắm. Em mong mọi người giúp đỡ để mẹ có tiền đi viện. Em chỉ mong mẹ mau khỏi bệnh để em còn có mẹ dựa vào, anh trai cũng yên tâm học tập. Em đang ở năm cuối THPT, phía trước là kỳ thi quan trọng” - Hằng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Cơ, cho biết, địa phương mới nắm được hoàn cảnh của chị Hạ trong thời gian gần đây. Là mẹ đơn thân, chị Hạ một mình nuôi hai con, cuộc sống trước đây chỉ dựa vào một sào rau màu. Nay bệnh nặng, chị mất khả năng lao động.

Sau khi biết hoàn cảnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này chỉ giúp gia đình giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, trong khi chị Hạ vẫn cần kinh phí để tiếp tục khám và điều trị.

“Hiện tại, chị Hạ rất cần kinh phí để đi viện điều trị. Hai cháu đang ở thời điểm quan trọng của việc học, một cháu vừa đậu đại học, một cháu chuẩn bị thi cuối cấp. Gia đình rất cần sự hỗ trợ để chị Hạ có điều kiện chữa bệnh, các cháu yên tâm học tập” -chị Hương cho hay.

Clip: Chị Lê Thị Hạ bệnh nặng, lo hai con dang dở việc học. Thực hiện: C.H-Đ.L