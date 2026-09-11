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Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật

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QUỐC HÙNG
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(GLO)- Chiều 10-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam Bùi Thị Thuận (SN 1954, trú xã Phù Mỹ Nam) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan điều tra, nhiều năm qua, Bùi Thị Thuận thường xuyên khiếu kiện liên quan đến một số vụ việc tại địa phương. Các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo chấm dứt do không phát sinh tình tiết mới. Tuy nhiên, bà Thuận vẫn tiếp tục khiếu kiện tại địa phương và từ năm 2015 đến nay nhiều lần ra Hà Nội, đến trụ sở một số cơ quan Trung ương, thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

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Cơ quan An ninh điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thuận. Ảnh: Quốc Hùng

Trong quá trình khiếu kiện, bà Thuận cùng một số công dân ở các địa phương khác nhiều lần sử dụng băng rôn, khẩu hiệu phản cảm, tập trung đông người tuần hành trên các tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực trước trụ sở một số cơ quan Đảng, Nhà nước và nhà riêng của lãnh đạo Trung ương. Các hoạt động này kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, thu thập nhiều tài liệu, hình ảnh, video về các hoạt động vi phạm pháp luật của Bùi Thị Thuận. Mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu bà Thuận thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị đúng trình tự, thủ tục, bà Thuận vẫn tiếp tục vi phạm.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Thuận về hành vi quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật.

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