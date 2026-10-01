Công an phường Pleiku quyết liệt trấn áp tội phạm ma túy

(GLO)- Là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm trấn áp, hướng đến xây dựng phường không ma túy.

Theo Trung tá Võ Tá Ngọc - Phó trưởng Công an phường, Pleiku là địa bàn trung tâm ở khu vực phía Tây với các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 14, quốc lộ 19 cùng các tuyến đường kết nối với nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Do đó, nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp phát sinh các loại tệ nạn và tội phạm liên quan đến ma túy.

Công an phường Pleiku phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng ma túy lẩn trốn trên quốc lộ 14. Ảnh: Vũ Hải

Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị đã quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống và kiểm soát ma túy.

Đồng thời, Đảng ủy phường Pleiku cũng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 2-12-2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn phường và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch xây dựng “xã phường không ma túy ” của Công an tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030.

Công an phường Pleiku đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các ngành, đoàn thể, tổ dân phố, làng trong thực hiện các mặt công tác phòng - chống ma túy như: tổ chức tuyên truyền sâu rộng tác hại của ma túy trong nhân dân nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, tham gia phối hợp quản lý, giúp đỡ các loại đối tượng liên quan đến ma túy.

Đặc biệt, chủ động rà soát, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung đấu tranh với các loại tội phạm này khiến nhiều đối tượng sa lưới pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa (trái) đã bán ma túy cho đối tượng trộm cắp xe đạp điện ở Mang Yang. Ảnh: Vũ Hải

Đơn cử như vụ việc vào ngày 2-9, Công an phường Pleiku phối hợp cùng Công an xã Mang Yang bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Khoa (SN 1993, trú tại tổ 11, phường Pleiku) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Khoa đã bán ma túy cho Nguyễn Trọng Hữu (SN 2001, trú tại xã Biển Hồ). Trước đó, Hữu đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện của 1 học sinh ở Nhà văn hóa đa năng xã Mang Yang rồi mang bán lấy tiền mua ma túy của Khoa.

Trước đó, vào ngày 29-8, tại hẻm 02 Trường Chinh, Công an phường Pleiku đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú (SN 1991, trú tại phường Hội Phú) đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá. Tú khai nhận số ma túy trên được mình mua của 1 đối tượng chưa xác định danh tính về để sử dụng.

Cũng trong ngày 29-8, các trinh sát của Tổ phòng chống tội phạm (Công an phường Pleiku) đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 3 đối tượng ở 3 địa điểm khác nhau cùng sử dụng ma túy dạng heroin, gồm: Nguyễn Hồng Thiện (SN 1993), Lò Quốc Thành (SN 1988), cùng trú tại phường Pleiku và Châu Đạt Phước (SN 1994, trú tại phường Hội Phú).

3 đối tượng Phước, Thiện, Thành (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Hải

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Pleiku đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt và xử lý hình sự 19 vụ với 30 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội về ma túy.

Trong đó có 5 vụ, 7 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 6 vụ, 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ 2 đối tượng về mua bán trái phép chất ma túy; 6 vụ 6 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an phường Pleiku đã chủ động phát hiện 26 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt hành chính 19 trường hợp với số tiền gần 28 triệu đồng, vận động đi cai nghiện 1 trường hợp.

Đáng nói, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự và hành chính về ma túy trên có nhiều đối tượng đã mang nhiều tiền án, tiền sự về các loại tội phạm khác nhau.

Việc bắt giữ và xử lý đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và được quần chúng nhân dân tin tưởng.

Ông Đậu Văn Thiệp (tổ 4, phường Pleiku) cho hay: “Tội phạm ma túy sẽ dẫn đến nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, gây rối nên người dân khá lo lắng. Chúng tôi rất hoan nghênh khi Công an phường Pleiku đã quyết liệt trong việc rà soát, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn”.

Công an phường Pleiku phát hiện 1 nhóm tụ tập sử dụng trái phép ma túy đá ở nhà riêng. Ảnh: Vũ Hải

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Võ Tá Ngọc nhấn mạnh: “Đơn vị sẽ tiếp tục thường xuyên bám sát cơ sở, lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn và khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp tuyên truyền sâu rộng đặc biệt tại các trường học để nâng cao nhận thức phòng ngừa ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử…, hướng tới xây dựng phường không ma túy”.