13 tài khoản ngân hàng và đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng qua Net.win

(GLO)- Từ 1 đơn tố giác về hành vi đánh bạc trực tuyến, Công an tỉnh Hưng Yên lần theo hệ thống Net.win, xác định 13 tài khoản ngân hàng được sử dụng với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng và làm rõ 16 người tham gia đánh bạc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win. Đáng chú ý, hệ thống này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch, qua đó che giấu hoạt động đánh bạc.

Hình ảnh giao diện trang web Net.win. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Theo hồ sơ xác minh, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M. (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với cơ quan Công an, N.V.M. khai từ đầu năm 2025 biết đến game bài trực tuyến Net.win qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản tham gia.

Theo xác minh, người chơi tại Net.win nạp tiền để mua “điểm” thông qua các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp, với quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng.

Khi thắng cược, người chơi có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng. N.V.M. khai chủ yếu tham gia các trò “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Sao kê tài khoản cho thấy, từ ngày 8-2 đến 16-10-2025, N.V.M. thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc.

Từ các giao dịch này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh và xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh làm việc với nghi can trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: Vũ Thành Đạt/TTO

Một thủ đoạn đáng chú ý được cơ quan Công an làm rõ là các đối tượng cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây.

Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Tiếp tục rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản người chơi và các tài khoản thuộc hệ thống Net.win, cơ quan Công an bước đầu làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Có trường hợp tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Công an đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc trực tuyến, không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng và không thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch.