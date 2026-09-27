Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Những thủ tục chứng thực nào có thể thay đổi trong thời gian tới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, VBPL)

(GLO)- Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 01/2020/TT-BTP, đề xuất nhiều quy định mới về chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và giao dịch, trong đó có cách ghi số chứng thực và xử lý hồ sơ sau 15 giờ.

Theo dự thảo, phạm vi hướng dẫn được mở rộng, bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch và chứng thực giao dịch. Đây là những thủ tục được người dân, tổ chức thực hiện thường xuyên tại các cơ quan có thẩm quyền.

nhung-thu-tuc-chung-thuc-nao-co-the-thay-doi-trong-thoi-gian-toi.png
Dự thảo đề xuất số chứng thực bản sao từ bản chính được ghi theo từng loại giấy tờ được chứng thực, thay vì lấy số theo lượt người yêu cầu chứng thực. Ảnh minh họa: AI

Một nội dung đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quản lý sổ chứng thực là cách ghi số chứng thực. Dự thảo đề xuất số chứng thực bản sao từ bản chính được ghi theo từng loại giấy tờ được chứng thực, thay vì lấy số theo lượt người yêu cầu chứng thực.

Tương tự, số chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch được ghi theo từng loại giấy tờ, văn bản cần chứng thực, không lấy số theo lượt người yêu cầu. Đối với chứng thực giao dịch, số chứng thực được ghi theo từng việc, không lấy số theo lượt người yêu cầu hoặc theo số bản giao dịch.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về việc giải quyết hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày hoặc phải kéo dài thời hạn theo quy định, người tiếp nhận hồ sơ phải lập phiếu hẹn, ghi rõ thời gian trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. Nếu thực hiện chứng thực ngoài trụ sở, phiếu hẹn phải thể hiện cả thời gian và địa điểm trả kết quả.

Đối với chứng thực bản sao từ bản chính, dự thảo nêu rõ bản sao phải có đầy đủ số trang có thông tin của bản chính. Người thực hiện chứng thực hoặc người tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chỉ thực hiện chứng thực sau khi xác định nội dung phù hợp.

Dự thảo cũng tiếp tục làm rõ những loại bản chính không được dùng làm cơ sở chứng thực bản sao như: giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm hoặc bớt nội dung không hợp lệ; bản chính bị hư hỏng, cũ nát đến mức không xác định được nội dung; giấy tờ có dấu mật hoặc ghi rõ không được sao chụp; giấy tờ có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; giấy tờ của nước ngoài chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và một số trường hợp khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Tin tức

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Tin tức

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Tin tức

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Tin tức

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

null