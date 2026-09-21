Bắt 126 người, triệt phá 8 đường dây ma túy liên quan đến “Hoàng Nato”

(GLO)- Từ việc bắt giữ Dương Minh Tuấn (Hoàng Nato), Công an TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng truy xét, triệt phá 8 đường dây ma túy; bắt và xử lý 126 người, trong đó có 9 người nước ngoài.

Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá chuyên án ma túy, bắt giữ Dương Minh Tuấn (còn gọi là “Hoàng Nato”, SN 1983, ngụ phường Gia Định) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Hoàng Nato" bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng triển khai truy xét mở rộng. Sau 10 ngày đêm liên tục đấu tranh, Công an đã phát hiện, triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý tổng cộng 126 người.

Trong số các đối tượng bị bắt có nhiều người tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan (Trung Quốc). Những người này liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, các đường dây mua bán ma túy bị triệt phá do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc); Phạm Phương Anh (SN 1999, trú tại tỉnh An Giang); Phạm Tài Vinh (SN 2002, trú tại tỉnh Quảng Trị); Lê Đăng Khoa (SN 1994, trú phường Bảy Hiền); Giang Quốc Khánh (SN 2000, trú phường Phú Định); Phạm Minh Sang (SN 1992, trú phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, trú tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Nghi phạm Kim Yu Young và bạn gái Nguyễn Hoàng Khả Ái cùng tang vật. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Các đường dây này hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Quá trình đấu tranh, Công an thu giữ hơn 1.000 đầu “pod chill” chứa ma túy Etomidate, khoảng 100g ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng nhận định việc ngụy trang ma túy trong các sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức tương tự thuốc lá điện tử, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí.

Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung và những mắt xích còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.