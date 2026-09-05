Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ia Khươl

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ia Khươl.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Ia Khươl nhận được thông tin về việc có 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Chư Păh đang lẩn trốn trên địa bàn.

2 đối tượng Khang và Phương bị phát hiện dương tính với ma túy trong nhà nghỉ ở xã Ia Khươl. Ảnh: ĐVCC

Qua rà soát, Công an xã Ia Khươl phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Lê Hoàng Khang (SN 1994, trú tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Y Tiểu Phương (SN 2005, trú tại xã Ia Khươl) ở tại nhà nghỉ Hoa Hồng ở làng Rơ Vai, xã Ia Khươl.

Kiểm tra đột xuất nhà nghỉ, Công an xã Ia Khươl xác định cả 2 đều dương tính với ma túy đá. Qua đấu tranh, Khang và Phương khai nhận đã quen nhau trong quá trình đi làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh rồi Khang theo Phương về nhà tại xã Ia Khươl.

Bản thân Khang đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có". Do không có tiền tiêu xài, cả 2 đã trộm cắp tài sản ở xã Chư Păh rồi lấy tiền mua ma túy cùng nhau sử dụng.

Đối tượng Duy đã bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Từ nguồn tin khai thác của Khang, Công an xã Ia Khươl đã bắt giữ A Duy (SN 2002, trú tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi bán ma túy cho Khang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Khang và Duy để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Khang, Phương về hành vi trộm cắp tài sản.