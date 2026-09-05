Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ia Khươl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ia Khươl.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Ia Khươl nhận được thông tin về việc có 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Chư Păh đang lẩn trốn trên địa bàn.

tam-giu-2-doi-tuong-mua-ban-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy.jpg
2 đối tượng Khang và Phương bị phát hiện dương tính với ma túy trong nhà nghỉ ở xã Ia Khươl. Ảnh: ĐVCC

Qua rà soát, Công an xã Ia Khươl phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Lê Hoàng Khang (SN 1994, trú tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Y Tiểu Phương (SN 2005, trú tại xã Ia Khươl) ở tại nhà nghỉ Hoa Hồng ở làng Rơ Vai, xã Ia Khươl.

Kiểm tra đột xuất nhà nghỉ, Công an xã Ia Khươl xác định cả 2 đều dương tính với ma túy đá. Qua đấu tranh, Khang và Phương khai nhận đã quen nhau trong quá trình đi làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh rồi Khang theo Phương về nhà tại xã Ia Khươl.

Bản thân Khang đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có". Do không có tiền tiêu xài, cả 2 đã trộm cắp tài sản ở xã Chư Păh rồi lấy tiền mua ma túy cùng nhau sử dụng.

doi-tuong-duy-da-bi-tam-giu-hinh-su-ve-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-dvcc-3625.jpg
Đối tượng Duy đã bị tạm giữ hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Từ nguồn tin khai thác của Khang, Công an xã Ia Khươl đã bắt giữ A Duy (SN 2002, trú tại xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi bán ma túy cho Khang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Khang và Duy để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Khang, Phương về hành vi trộm cắp tài sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Tin tức

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Kỹ năng sống

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null