Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng rủ nhau ra bờ suối “đập đá”

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng A Tân (SN 2001, trú tại xã Ia Khươl) và Nhin (SN 1998, trú tại xã Đak Sơmei) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định: Tân là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong khi đó, Nhin đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2 đối tượng đã mang ma túy ra bờ suối vắng vẻ để sử dụng. Ảnh: Duy Hải

Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Khươl và xã Đak Sơmei phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi liên quan đến ma túy nên đã triệu tập làm việc. Qua đó, xác định cả 2 đều dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Trước đó, Nhin đã đưa tiền cho Tân liên hệ mua ma túy của 1 đối tượng chưa rõ danh tính ở tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi mua được ma túy, ngày 23-8, 2 đối tượng rủ nhau ra khu vực bờ suối ở làng Kon Sơ Lăng (xã Ia Khươl) để sử dụng.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 bộ dụng cụ mà các đối tượng sử dụng ma túy đá.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Tân và Nhin; đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.