Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tạm giữ 2 đối tượng rủ nhau ra bờ suối “đập đá”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng A Tân (SN 2001, trú tại xã Ia Khươl) và Nhin (SN 1998, trú tại xã Đak Sơmei) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định: Tân là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong khi đó, Nhin đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

tam-giu-2-doi-tuong-ru-nhau-ra-bo-suoi-dap-da.jpg
2 đối tượng đã mang ma túy ra bờ suối vắng vẻ để sử dụng. Ảnh: Duy Hải

Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Khươl và xã Đak Sơmei phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi liên quan đến ma túy nên đã triệu tập làm việc. Qua đó, xác định cả 2 đều dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Trước đó, Nhin đã đưa tiền cho Tân liên hệ mua ma túy của 1 đối tượng chưa rõ danh tính ở tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi mua được ma túy, ngày 23-8, 2 đối tượng rủ nhau ra khu vực bờ suối ở làng Kon Sơ Lăng (xã Ia Khươl) để sử dụng.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 bộ dụng cụ mà các đối tượng sử dụng ma túy đá.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Tân và Nhin; đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Tin tức

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Tin tức

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

Tin tức

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Tin tức

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

Tin tức

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null