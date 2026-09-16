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Khoe ảnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lên Facebook, bị phạt 10 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chụp ảnh đăng lên Facebook.

Theo đó, ngày 15-9, Công an xã Chư Sê phát hiện hình ảnh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh ghi lại cảnh 2 cô gái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và tự đăng lên mạng xã hội.

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K. đã khoe ảnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lên mạng Facebook. Ảnh chụp màn hình

Không những vậy, tài khoản này tự cho rằng hành động của mình là “ngầu” và đội mũ sẽ làm… hỏng tóc. Nhận định đây là hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng, Công an xã Chư Sê đã phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 nhanh chóng xác minh xử lý.

Qua đó, lực lượng Công an xác định N.T.T.K (SN 2010, trú xã Chư Sê) là chủ tài khoản Facebook trên. Lực lượng Công an đã kiểm tra và phát hiện K. chưa đủ tuổi để cấp GPLX nhưng vẫn mượn xe của người khác đi trên đường.

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Lực lượng CSGT đã xử phạt K. 10 triệu đồng về 3 lỗi vi phạm. Ảnh: ĐVCC

Đội CSGT đường bộ số 1 đã xử phạt K. về hành vi không đội mũ bảo hiểm, người từ đủ 16 đến dưới 18 điều khiển xe mô tô, phạt chủ xe về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện với tổng mức phạt 10 triệu đồng.

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