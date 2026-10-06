Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo”, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Trong số này, Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Võ Quốc Sơn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Sáu bị can còn lại cùng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguồn Salbutamol được xác định do Nguyễn Thị Trinh Nữ cung cấp. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám được quảng cáo có tác dụng giúp heo săn chắc, nhiều nạc, được cho là có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia, với giá khoảng 375.000 đồng/kg.

Các đối tượng phối trộn Salbutamol vào thức ăn chăn nuôi để sử dụng trong quá trình vỗ béo heo. Heo được mua khi đạt trọng lượng khoảng 100-110 kg/con, sau đó nuôi thêm khoảng 30 ngày để tăng lên 130-140 kg rồi đưa đi tiêu thụ.

Để hạn chế nguy cơ bị phát hiện chất cấm, khoảng 10 ngày trước khi đưa heo đến lò mổ, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải nhằm làm giảm khả năng phát hiện chất cấm khi xét nghiệm.

Cơ quan điều tra xác định, bằng nhiều thủ đoạn, số heo này được đưa đến các lò mổ rồi phân phối ra chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị và nhiều kênh tiêu thụ khác. Heo được sử dụng chất cấm đã xuất hiện tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam. Tổng lượng tiêu thụ được xác định bước đầu là hơn 10.000 tấn, trị giá trên 600 tỷ đồng và các đối tượng thu lợi nhiều tỷ đồng.

Đáng chú ý, vụ án còn làm rõ dấu hiệu tiếp tay của cán bộ kiểm dịch. Theo cơ quan điều tra, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc hệ thống thú y tại Đồng Nai, đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn không đúng quy định.

Hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Phạm Hải

Cơ quan điều tra cho biết Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận cùng niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng. Nhờ đó, heo sử dụng chất cấm được vận chuyển đến các cơ sở giết mổ tại nhiều địa phương rồi đưa ra thị trường.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 kg Salbutamol. Theo cơ quan điều tra, lượng chất cấm này có thể được phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng cho heo vỗ béo. Tại 7 cơ sở, trang trại, lực lượng chức năng cũng phát hiện tổng cộng 3.909 con heo dương tính với Salbutamol.

Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, các đầu mối tiêu thụ và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.