Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT trong niên vụ thu hoạch mía 2026-2027

(GLO)- Ngày 14-11, tại phường Ayun Pa, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong niên vụ thu hoạch mía 2026-2027.

Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai), Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT. Ảnh: Nguyễn Sang

Vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai rộng hơn 20.000 ha, tập trung tại 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong vụ thu hoạch này, tổng sản lượng mía dự kiến đạt khoảng 1,4 triệu tấn và công ty chính thức vận hành dây chuyền ép từ cuối tháng 11-2026.

Để phục vụ vận chuyển mía từ đồng ruộng về nhà máy, công ty đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, bố trí khoảng 200 xe tải chuyên chở mía.

Để đảm bảo trật tự, ATGT, các đơn vị sẽ phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho cán bộ, công nhân viên của công ty và lái xe của các doanh nghiệp vận tải.

Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết. Ảnh: Nguyễn Sang

Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng; vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe ngay tại địa bàn quản lý.

Phòng CSGT phối hợp với Công an các địa phương trong vùng nguyên và công ty kịp thời xử lý các tình huống gây mất an ninh, gây rối trật tự công cộng; tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại khu vực nhà máy đường và trên các tuyến đường vận chuyển, đảm bảo người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.