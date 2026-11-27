(GLO)- 6 cựu cán bộ ở Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do thiếu trách nhiệm trong quá trình cấp 7 sổ đỏ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Tối 26-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Công an đọc các lệnh tố tụng đối với một số bị can. Ảnh: Cao Thiên/TTO

Các bị can này là cựu công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ, Sơn La), cán bộ thẩm định hồ sơ, phó giám đốc, giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ cũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2021-2023, quá trình thực hiện các quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hành vi của các bị can dẫn đến việc 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các nghi phạm khác liên quan để xử lý theo quy định.