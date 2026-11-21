(GLO)- Quốc hội vừa thông qua quy định cho phép cá nhân bị phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở xuống được lựa chọn lao động phục vụ cộng đồng thay nộp tiền, với tổng thời gian tối đa 40 giờ.

Chiều 20-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 5 chương, 131 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Theo quy định mới, cá nhân bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống có thể lựa chọn thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay cho việc nộp tiền phạt. Tuy nhiên, người vi phạm phải đáp ứng 2 điều kiện: đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được áp dụng biện pháp thay thế.

Theo quy định mới, cá nhân bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống có thể lựa chọn thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay cho việc nộp tiền phạt. Ảnh minh họa: AI

Đây là điểm mới đáng chú ý, tạo thêm phương thức thực hiện nghĩa vụ đối với người vi phạm, đặc biệt là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, nhưng vẫn phải bảo đảm trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Luật quy định tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ. Trong đó, thời gian lao động không quá 4 giờ/ngày và không quá 5 ngày/tuần.

Sau khi người vi phạm hoàn thành công việc được giao, cơ quan tổ chức thi hành có trách nhiệm xác nhận việc đã thực hiện xong biện pháp thay thế.

Trường hợp cá nhân đã được áp dụng biện pháp lao động công ích nhưng không thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp thay thế để chuyển sang hình thức phạt tiền.

Quy định này nhằm bảo đảm người vi phạm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để né tránh việc chấp hành quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, không phải tất cả cá nhân bị phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở xuống đều được lựa chọn lao động công ích thay nộp tiền. Luật quy định không áp dụng biện pháp này đối với các nhóm đối tượng gồm: phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; người từ đủ 70 tuổi trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Việc loại trừ những nhóm đối tượng này nhằm bảo đảm sức khỏe, quyền lợi và điều kiện thực hiện chính sách, tránh tạo thêm gánh nặng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, bao gồm các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.