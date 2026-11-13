Khởi tố, bắt tạm giam 2 diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo vì liên quan phim giang hồ

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người khác để điều tra hành vi liên quan sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc có nội dung cổ xúy bạo lực, giang hồ mạng.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án của Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp Đen) và đồng phạm, trong đó có 2 diễn viên hài Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo) và Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo).

Các đối tượng (từ trái sang): Lê Hoàng Quốc Vinh, Hoàng Mèo (Nguyễn Lê Hoàng), Tấn Bo (Phạm Tấn Phúc), Dương Chấn Huy (Trịnh Minh Tâm) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 10 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Người còn lại là Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài Tấn Bo và Hoàng Mèo, những người bị khởi tố, bắt tạm giam còn có ca sĩ Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc), Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy), Nguyễn Thanh Liêm cùng một số cá nhân tham gia sản xuất, diễn xuất và phát hành phim.

Vụ việc nằm trong quá trình Công an TP. Hồ Chí Minh mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Nguyễn Tuấn Hiệp. Trước đó, Hiệp Đen cùng đồng phạm bị điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các bị can có liên quan đến quá trình sản xuất phim ca nhạc hành động mang tên “Huy Bến Xe”, trong đó có sự tham gia của Hiệp Đen với vai trò nhân vật giang hồ, được xây dựng hình tượng như 1 ông trùm.

Bộ phim có sự tham gia của khoảng 40-50 người, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Sau khi hoàn thành, sản phẩm được đăng tải trên nền tảng YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trịnh Minh Tâm (SN 1979, trú tại căn hộ 8 chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh) là người đầu tư, sản xuất phim “Huy Bến xe” nhằm quảng bá hình ảnh và 2 ca khúc do mình sáng tác. Tâm cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao sản phẩm để đăng tải.

Nguyễn Thanh Liêm (tên gọi khác là Hào, SN 1988, trú tại số phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) được Tâm thuê đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Các diễn viên, ca sĩ tham gia được xác định có những vai trò khác nhau trong quá trình thực hiện sản phẩm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.