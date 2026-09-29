Dũng trọc Hà Đông, Thật Mạnh cùng 15 đối tượng bị khởi tố vì những thước phim giang hồ câu view

(GLO)- Từ việc lập kênh YouTube “Đời TV”, Phạm Tiến Mạnh và đồng phạm sản xuất nhiều phim ngắn mang màu sắc xã hội đen, sử dụng dao kiếm, súng ống để giải quyết mâu thuẫn nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và kiếm tiền.

Ngày 28-9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 17 bị can để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; trong đó có Nguyễn Văn Dũng (58 tuổi, trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, còn gọi là Dũng trọc Hà Đông) và Phạm Tiến Mạnh (36 tuổi, trú Hưng Yên, còn gọi là Thật Mạnh).

Các bị can Nguyễn Văn Dũng, Phạm Trung Kiên, Phạm Tiến Mạnh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an/TTO

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng thường xuyên đăng tải video, phim ngắn trên YouTube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động các hành vi vi phạm pháp luật như: cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng ma túy, đánh bạc, sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn và thanh toán theo kiểu xã hội đen.

Kết quả xác minh cho thấy, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy bàn bạc, thống nhất lập kênh YouTube “Đời TV” để sản xuất, đăng tải các phim ngắn dạng drama.

Nội dung các phim được xây dựng theo hướng bạo lực, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ, qua đó thu hút người đăng ký, lượt xem, lượt thích và tương tác để tăng nguồn thu từ YouTube.

Để thực hiện các sản phẩm này, Mạnh và Túy thuê một số người tham gia đạo diễn, quay phim, chuẩn bị đạo cụ. Đồng thời, Mạnh tìm và bàn bạc với Dũng trọc Hà Đông, Nguyễn Văn Giang (Giang rồng), Phạm Trung Kiên (Kiên trọc), cùng một số người khác tham gia diễn xuất. Việc lựa chọn những người đã được biết đến trên mạng xã hội nhằm tạo sự chú ý, tăng lượng người xem và tương tác cho kênh.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã sản xuất nhiều phim ngắn đăng trên YouTube, trong đó có “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây, "Cuộc chơi sắp đặt" dài 12 phút 31 giây; "Phi vụ cuối cùng" dài 39 phút 37 giây.

Các phim này chứa nhiều nội dung, hình ảnh sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, đồng thời cổ súy bạo lực và tệ nạn xã hội; thu hút lượng lớn người xem, theo dõi, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Thật Mạnh khai nhận các nội dung liên quan đến xã hội, giang hồ thường thu hút sự quan tâm của khán giả nên đã mời những nhân vật có lượng người theo dõi như Dũng trọc Hà Đông, Giang rồng, Kiên trọc tham gia. Khi lượt xem tăng, thu nhập cũng tăng theo.

Dũng trọc Hà Đông khi chưa bị bắt. Ảnh: FBNV/VnExpress

Riêng Dũng trọc Hà Đông được xác định tham gia đóng vai đại ca 1 băng nhóm giang hồ và chỉ đạo đàn em trong phim. Theo lời khai của Dũng, việc được mời tham gia xuất phát từ việc bản thân có lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội.

Theo Bộ Công an, việc đăng tải và lan truyền các bộ phim mang nội dung bạo lực có thể gây nhận thức lệch lạc cho người xem, nhất là thanh thiếu niên, làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng bắt chước, làm theo những hành vi được thể hiện trong phim.