Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26-9-2026, nhiều hành vi xâm phạm quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo, phóng viên được quy định mức xử phạt cụ thể.

Các phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (bìa trái) tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Q.T

Đáng chú ý, cá nhân có hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Đây là mức tăng so với quy định trước đây nhằm tăng cường bảo vệ hoạt động tác nghiệp hợp pháp của người làm báo.

Trong trường hợp người vi phạm thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, mức phạt được quy định từ 30-50 triệu đồng. Các phương tiện, tài liệu phục vụ tác nghiệp là một trong những nội dung được pháp luật bảo vệ trong quá trình nhà báo thực hiện nhiệm vụ.

Nếu có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí, người vi phạm có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Mức xử phạt cao hơn, từ 70-100 triệu đồng, được áp dụng đối với hành vi có lời nói hoặc hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên trong khi tác nghiệp, nếu hành vi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh việc tăng mức phạt, quy định mới cũng mở rộng phạm vi bảo vệ đối với người làm báo. Theo đó, nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp được bảo vệ về uy tín, danh dự và nhân phẩm, đồng thời được bảo vệ phương tiện, tài liệu phục vụ hoạt động nghề nghiệp. Với một số hành vi vi phạm, người thực hiện còn có thể phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Tuy nhiên, việc xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu hành vi cản trở, đe dọa, hành hung hoặc xâm phạm khác có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP đồng thời đặt ra các chế tài đối với chính hoạt động báo chí, trong đó xử lý những trường hợp phóng viên tác nghiệp không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc lợi dụng hoạt động báo chí để trục lợi.

Điều này cho thấy quy định mới vừa tăng cường bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp, vừa yêu cầu người làm báo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp.