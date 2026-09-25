Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Ngày 25-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án liên quan các sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác có đơn kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo. Ảnh: Quang Việt/LĐO

Ở phiên xét xử hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt, trình bày đang điều trị tại 1 bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh và không thể di chuyển.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5-2026, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời phải bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bà Tiến giữ vai trò người đứng đầu Bộ Y tế trong thời gian triển khai 2 dự án. Tòa xác định bà không trực tiếp thực hiện các hành vi gây ra hậu quả nhưng có những sai sót trong quá trình chỉ đạo, phê duyệt các phương án liên quan việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế. Những quyết định này được xác định là cơ sở, tiền đề để các sai phạm tiếp tục xảy ra ở những giai đoạn sau.

Ngoài trách nhiệm liên quan đến quản lý, điều hành, bà Tiến còn bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới trong tổng số tiền các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án. Tuy nhiên, bà không bị truy cứu về tội nhận hối lộ.

Sau bản án sơ thẩm, bà Tiến kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường. Tại phiên sơ thẩm, gia đình bà đã nộp 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng tiền được xác định là hưởng lợi và 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đến trước phiên phúc thẩm, bà Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường. Việc khắc phục toàn bộ số tiền phải bồi thường là tình tiết có lợi được đưa ra để cấp phúc thẩm xem xét khi giải quyết kháng cáo.

Bên cạnh đó, Tòa còn nhận các tài liệu, văn bản khác thể hiện tình tiết giảm nhẹ; văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm án cho bà Tiến.

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng có các văn bản gửi Tòa, nêu tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Đến nay, 2 cơ sở đang hoàn thiện phát triển cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6. Vì thế, 2 bệnh viện xin tòa xem xét khoan hồng cho bà Tiến và 9 bị cáo.

Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, những sai phạm tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Phiên phúc thẩm sẽ xem xét các nội dung kháng cáo của bà Tiến và các bị cáo, trong đó có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xem xét trách nhiệm bồi thường.