Gia Lai: 10 bị cáo lãnh án tù vì mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật

(GLO)- Ngày 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm 10 bị cáo về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2024, Y Hà Thiêm (SN 2006, tỉnh Quảng Ngãi) rủ Y.B. (SN 2010, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) về Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) làm tiếp viên karaoke. Dù Y.B. không đồng ý, Trương Minh Vũ (SN 1988, xã An Lão) và Lê Ngọc Linh (SN 1998, xã An Hòa) vẫn đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ ở xã An Hòa để làm tiếp viên. Khi Y.B. cùng Y.P. bỏ trốn, Vũ phân công Phạm Văn Đô (SN 2004, tỉnh Khánh Hòa) canh giữ.

Sau khi trốn được, Y.B. và Y.P. liên hệ Bùi Đức Tín (SN 1996, phường Hoài Nhơn Tây), rồi được đưa đến gặp Lê Đức Dũng (SN 2002, phường Hoài Nhơn Đông) để làm tiếp viên karaoke. Thiêm tiếp tục liên hệ Y.P. và Đ.T.L. (SN 2010, xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) cùng Trần Nhanh (SN 2005, phường Hoài Nhơn Nam) đưa các em đến. Nguyễn Thành Nhật (SN 1995, phường Hoài Nhơn) tiếp nhận, rồi chuyển Y.P., Đ.T.L. và P.T.T. cho Huỳnh Ngọc Anh (SN 1992, tỉnh Đắk Lắk) với số tiền 34,5 triệu đồng.

Phan Đình Cảnh (SN 1996, phường Hoài Nhơn) cũng tham gia tiếp nhận, chuyển giao người dưới 16 tuổi để phục vụ hoạt động tại các cơ sở karaoke. Cảnh được xác định giữ vai trò tích cực và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-9. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, các bị cáo không thừa nhận hoặc chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ và lời khai đã được thẩm tra, Hội đồng xét xử xác định có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội, đồng thời làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo để quyết định hình phạt.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Cảnh 18 năm tù; Thiêm 15 năm tù; Dũng và Anh cùng 12 năm tù; Nhật 10 năm tù; Linh 9 năm tù; Vũ 8 năm tù; Nhanh và Tín cùng 7 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Đô bị phạt 2 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.