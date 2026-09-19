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Đăng ảnh “giang hồ” lên TikTok để câu view, thiếu niên bị mời làm việc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa mời 1 trường hợp đến làm việc liên quan đến hành vi đăng tải hình ảnh của các đối tượng gây rối mang theo hung khí, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tối 18-9, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Ayun Pa phát hiện tài khoản TikTok “hongkong ayunpa” đã đăng tải nhiều hình ảnh về các thanh thiếu niên cầm hung khí, dàn hàng ngang, đi xe thả 2 tay, chở 3 người trên xe máy… cùng những đoạn nội dung mang tính khoe mẽ, thể hiện một cách lệch lạc.

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Các hình ảnh mà Q. cóp nhặt từ nhiều nguồn về đăng tải để khoe mẽ. Ảnh chụp màn hình

Công an phường Ayun Pa đã cùng Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) xác minh và phát hiện chủ tài khoản TikTok trên là K.Q (SN 2011, trú tại phường Ayun Pa) nên đã mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, Q. khai nhận đã cóp nhặt các hình ảnh trên từ nhiều nguồn khác nhau để đăng tải nhằm câu view. Trong đó, một số đối tượng cầm hung khí trong hình là các đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) xử lý trong vụ án gây rối trật tự công cộng ở xã Phú Thiện vào cuối tháng 5-2026. Hung khí trong vụ việc cũng đã bị thu giữ.

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Công an phường Ayun Pa đã giáo dục, răn đe với Q. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi làm việc, Công an phường Ayun Pa đã giáo dục, nhắc nhở, răn đe với Q. để không tái phạm các hành vi gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng. Q. đã nhận thức được hành vi và tự nguyện xóa các hình ảnh nói trên và xóa tài khoản TikTok.

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