Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Trước đó, ngày 17-9, người dân đánh cá tại khu vực cầu Phong Nẫm bắc qua kênh Chẹt Sậy phát hiện 1 chiếc xe bán tải nằm dưới lòng kênh nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn xương nghi là xương người bên trong xe.

Chiếc xe bán tải bám đầy bùn đất được đưa lên bờ. Ảnh: NDCC/VnExpress

Chiếc xe được xác định là Toyota Hilux G, màu bạc, biển kiểm soát 51C-383.51, thuộc 1 công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện giấy tờ cá nhân mang tên ông L.H.T. (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng quần áo, giày dép và 1 túi da chứa 144 triệu đồng.

Đại diện công ty tại TP. Hồ Chí Minh (chủ sở hữu xe bán tải) cho biết đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo vụ việc. Doanh nghiệp đang phối hợp xác minh, làm rõ. Doanh nghiệp này kinh doanh vật liệu xây dựng, có thị trường tại một số tỉnh miền Tây.

Theo thông tin được công bố, ngày 8-6, công ty phân công 3 nhân viên gồm ông N.V.H. (49 tuổi), ông Đ.H.Tr. (43 tuổi) và ông L.H.T. đến khu vực Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ.

Ngày 12-6, cả 3 người đến 1 quán cà phê tại phường Phú Tân. Trong lúc làm việc, ông T. mượn chìa khóa xe để lấy tài liệu rồi lái xe đi một mình. Sau đó, ông nhắn tin cho đồng nghiệp, thông báo bị tiêu chảy và phải đi truyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. tiếp tục đề nghị 2 người còn lại về khách sạn trước, trả phòng để trở về. Tuy nhiên, ông không quay lại và mất liên lạc.

Giấy tờ tùy thân cùng bộ xương được phát hiện trên xe bán tải. Ảnh: NDCC/VnExpress

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan pháp y nhận định thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 3 tháng. Các mẫu vật đã được thu giữ để giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh hành trình chiếc xe, làm rõ nguồn gốc bộ xương người, nguyên nhân tử vong và những tình tiết liên quan.