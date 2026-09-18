Hơn 10 kg ma túy trong những kiện hàng gửi từ Đức về Việt Nam

(GLO)- Từ mối quen biết tại 1 nhà hàng ở Berlin (Đức), Cái Quang Huy bị cáo buộc 2 lần vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường hàng không. Tổng số ma túy Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 10 kg, trong đó có hơn 9,6 kg MDMA và gần 406 g Ketamine.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử Cái Quang Huy (SN 2000) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989), cùng quê Nghệ An, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, Huy hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức và đang bị truy nã. Cơ quan điều tra đã thực hiện các thủ tục tố tụng để truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo này theo quy định.

Tòa cũng kêu gọi Huy ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 29-9.

Ảnh minh họa: Vietnamnet

Theo kết quả điều tra, khoảng 2 năm trước, Nguyễn Hữu Đ. quen biết Cái Quang Huy khi cả 2 cùng làm bếp tại một nhà hàng ở Cộng hòa Liên bang Đức. Tháng 12-2024, Đ. về Việt Nam sinh sống cùng gia đình.

Đầu tháng 1-2025, Huy liên lạc với Đ. qua Messenger. Đ. nhờ Huy mua thuốc lá, xì gà gửi về Việt Nam để tiếp khách do gia đình chuẩn bị cưới con trai. Huy cho biết sẽ mua thêm bánh kẹo và thuốc tây gửi về cho mẹ làm quà Tết.

Chiều 21-1-2025, khi Đ. nhận thùng hàng tại khu vực huyện Đan Phượng cũ (TP. Hà Nội), lực lượng Công an TP. Hà Nội phối hợp với hải quan kiểm tra, phát hiện các hộp chứa viên nén và tinh thể màu trắng. Kết quả giám định xác định số viên nén là MDMA, khối lượng hơn 5,3 kg; tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine, tổng khối lượng hơn 405 g.

Đ. khai không biết bên trong kiện hàng có ma túy. Cơ quan điều tra cũng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Đ. biết nội dung kiện hàng. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xác định Đ. là đồng phạm với Huy.

Trong thời gian vụ việc trên được điều tra, tháng 4-2025, Huy tiếp tục liên lạc với Nguyễn Tiến Đạt, thuê người này nhận 2 kiện hàng mỹ phẩm từ nước ngoài gửi về Việt Nam, bên trong cất giấu ma túy. Tiền công được thỏa thuận là 110 triệu đồng.

Sáng 14-4-2025, lực lượng chức năng kiểm tra 1 lô hàng tại khu vực giám sát hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện 1 thùng chứa viên nén màu xanh. Kết quả giám định xác định toàn bộ là MDMA, khối lượng gần 4,3 kg.

Cũng trong ngày 14-4, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện cho Đạt để nhận hàng. Đạt yêu cầu chuyển phát nhanh kiện hàng về khu vực thị xã Thái Hòa cũ (Nghệ An), gần nơi mình sinh sống.

Sau đó, Đạt gọi cho người em họ làm nghề giao hàng, dặn nếu thấy kiện hàng thì mang lên cho mình.

Theo cáo trạng, sau khi nhận thùng hàng, Đạt mở ra nhưng chỉ thấy gạch vụn nên gọi điện báo cho Huy. Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra sau đó bắt giữ Đạt.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra. Đạt cũng khai chưa nhận được khoản tiền công vận chuyển ma túy mà Huy thỏa thuận trả.

Cáo trạng xác định Huy phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 9,6 kg MDMA và gần 406 g Ketamine. Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 4,3 kg MDMA.

Cơ quan điều tra cho biết, Huy xuất cảnh lần gần nhất vào tháng 12-2019 qua sân bay quốc tế Nội Bài và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can, tống đạt, niêm yết công khai các văn bản tố tụng liên quan đến bị can Huy tại trụ sở UBND phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) và thực hiện các thủ tục để đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can theo quy định của pháp luật.