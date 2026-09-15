Gia Lai: Tịch thu phương tiện của nam thanh niên điều khiển xe máy thả 2 tay

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa phát hiện trên tài khoản TikTok “Sai Gon một mình” đăng tải 1 đoạn video về việc nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng thả 2 tay.
Nhận định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã Lơ Pang xác minh và triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy có hành vi trên là N. (SN 2001, trú tại xã Lơ Pang) đến làm việc.
Tại cơ quan Công an, N. thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng CSGT đã tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính 4,4 triệu đồng về hành vi buông thả 2 tay khi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu bên trái.