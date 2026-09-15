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Gia Lai: Tịch thu phương tiện của nam thanh niên điều khiển xe máy thả 2 tay

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy thả 2 tay và quay video đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa phát hiện trên tài khoản TikTok “Sai Gon một mình” đăng tải 1 đoạn video về việc nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng thả 2 tay.

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Lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện của thanh niên lái xe thả 2 tay. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhận định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Pang, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã Lơ Pang xác minh và triệu tập chủ tài khoản đồng thời cũng là người điều khiển xe máy có hành vi trên là N. (SN 2001, trú tại xã Lơ Pang) đến làm việc.

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N. điều khiển xe buông 2 tay còn đăng lên mạng xã hội TikTok. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan Công an, N. thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng CSGT đã tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính 4,4 triệu đồng về hành vi buông thả 2 tay khi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

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