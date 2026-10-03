Mở 40 tài khoản ngân hàng, luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

(GLO)- Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 10 bị can liên quan đường dây đánh bạc trên không gian mạng, trong đó các đối tượng đã mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các đối tượng được xác định đã hỗ trợ, tiếp tay cho đường dây đánh bạc trên không gian mạng thông qua việc nhận, chuyển tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 12-9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường (cùng SN 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 9-2026, thông qua một người chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện nhiệm vụ nhận, trả tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Để thực hiện việc này, Tân và Trường thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (cùng trú tại xã Phú Lạc), cùng Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh) mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản được sử dụng để nhận, chuyển tiền cho những người tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25-30 triệu đồng mỗi tháng. Những người được thuê mở tài khoản nhận từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng rồi cung cấp cho Tân để kết nối với các ứng dụng trên điện thoại, phục vụ việc nhận và chuyển tiền. Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc giao dịch gặp sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực bằng sinh trắc học hoặc xử lý giao dịch theo yêu cầu.

Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2026, tổng số tiền được nhận, chuyển qua các tài khoản này lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là dòng tiền được cơ quan công an xác định liên quan hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm 4 người về tội “Đánh bạc”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và những tình tiết khác của vụ việc.

Mới đây, tại Hưng Yên, Công an tỉnh cũng vừa làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến qua website Net.win. Theo Bộ Công an, hệ thống này sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc, với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Một số người đứng tên tài khoản cho thuê tài khoản, thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo yêu cầu của người điều hành. Công an bước đầu xác minh 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.