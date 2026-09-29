Giáo viên dạy lái xe có trách nhiệm ra sao nếu học viên gây tai nạn?

(GLO)- Pháp luật quy định giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên phải bảo đảm an toàn trong quá trình học và bảo trợ tay lái. Khi xảy ra tai nạn, trách nhiệm cụ thể còn phụ thuộc vào hành vi, lỗi và mức độ liên quan đến vụ việc.

Thực tế gần đây cho thấy rủi ro trong quá trình học thực hành lái xe vẫn đáng lưu ý. Mới nhất, trưa 28-9, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe tải tập lái và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, xe tải tập lái của Trường Cao đẳng Gia Lai do một học viên 25 tuổi điều khiển, trên xe có giáo viên hướng dẫn. Khi đến khu vực làng Nang Long - O Sơr (xã Gào), xe tập lái va chạm với xe máy do một người đàn ông 42 tuổi điều khiển. Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tối 26-9, tại tỉnh lộ 276 mới, đoạn qua xã Phật Tích (TP. Bắc Ninh), một xe tập lái do học viên điều khiển đã va chạm với phương tiện đi cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều và đối đầu xe tải. Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái Phạm Đăng T. tử vong trên đường đi cấp cứu, học viên bị thương. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân.

Trước hai vụ việc trên, ngày 17-9, trên đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), một xe ô tô tập lái do học viên điều khiển đã tông vào đuôi xe tải đang dừng cùng chiều. Giáo viên dạy lái ngồi ghế phụ tử vong; cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân là học viên thiếu chú ý quan sát.

Những vụ việc này cho thấy trách nhiệm bảo đảm an toàn trong mỗi giờ thực hành không chỉ đặt lên người học mà còn liên quan trực tiếp đến giáo viên hướng dẫn và cơ sở đào tạo.

Theo Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BXD ngày 12-6-2026 của Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe, cơ sở đào tạo phải bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành mang phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe”, mang theo giấy phép xe tập lái; học viên tập lái trên đường phải đeo phù hiệu “Học viên tập lái xe”. Cơ sở đào tạo cũng phải bố trí số lượng học viên phù hợp với khả năng đáp ứng về xe tập lái và giáo viên.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với giáo viên dạy thực hành, yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn trong quá trình học thực hành lái xe của học viên. Quy định hiện hành cũng yêu cầu người tập lái ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

Do đó, nếu học viên gây tai nạn, cơ quan chức năng sẽ phải xem xét cụ thể diễn biến vụ việc, hành vi của học viên, giáo viên và tình trạng của xe tập lái để xác định trách nhiệm. Không phải cứ xảy ra tai nạn trong giờ học thì giáo viên đương nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ngược lại, nếu giáo viên vi phạm nghĩa vụ trong quá trình hướng dẫn, chẳng hạn không thực hiện đúng trách nhiệm bảo đảm an toàn, để học viên điều khiển xe trong điều kiện không bảo đảm hoặc có hành vi vi phạm khác dẫn đến hậu quả, giáo viên có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với lỗi và hậu quả gây ra. Cơ sở đào tạo cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu có vi phạm trong việc tổ chức, quản lý đào tạo.

Quy định về xe tập lái yêu cầu ô tô phải có hệ thống phanh phụ được lắp đặt, bảo đảm hiệu quả phanh và bố trí bên ghế giáo viên dạy thực hành; xe tập lái trên đường còn phải có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên. Đây là những yêu cầu nhằm tăng khả năng kiểm soát và bảo đảm an toàn trong quá trình tập lái.