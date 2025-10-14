Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Tại chương trình, học viên được phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống biển báo, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, cán bộ CSGT và giáo viên Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe hướng dẫn học viên thực hành các bài thi mô phỏng như: đi theo vòng số 8, đi trên vạch đường thẳng, vượt chướng ngại vật và đi trên đường gồ ghề.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân xã Ia O làm hồ sơ thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Ảnh: ĐVCC

Chương trình nằm trong kế hoạch của Công an tỉnh về rà soát, hỗ trợ công dân trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô. Mọi công dân trong độ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe đều có thể đăng ký tham gia; trong đó, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được miễn phí 100% toàn bộ chi phí học và thi.

Đặc biệt, Phòng CSGT còn bố trí phương tiện đưa đón người dân từ xã Ia O đến phường Pleiku để khám sức khỏe và dự thi.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe đảm nhận đào tạo miễn phí; cơ sở y tế khám sức khỏe không thu phí. Phòng CSGT huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ lệ phí sát hạch và cấp giấy phép (nộp vào ngân sách nhà nước) để người dân được thi, nhận bằng miễn phí hoàn toàn.

Cùng với hoạt động đào tạo, lực lượng CSGT còn phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc có giấy phép lái xe, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.

Dự kiến kỳ thi sát hạch sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2025, ngay sau khi hoàn tất khóa học.

Trước đó, Phòng CSGT cũng đã tổ chức thành công đợt đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1 miễn phí 100% cho người dân xã đảo Nhơn Châu.