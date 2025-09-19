Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân xã đảo Nhơn Châu

NHẬT LINH
(GLO)- Sáng 19-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định, Bệnh viện đa khoa Thu Phúc và UBND xã Nhơn Châu tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân xã đảo này.

Đây là lần đầu tiên một kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, Gia Lai cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô miễn phí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, hải đảo còn gặp khó khăn.

Đợt này, xã Nhơn Châu có 115 người đăng ký thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1, trong đó có 103 người trực tiếp tham gia (12 người vắng mặt). Kết quả, 81 người đạt yêu cầu (chiếm 78,64%), 22 người không đạt (chiếm 21,36%).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp học lý thuyết tại địa phương; vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để hỗ trợ toàn bộ chi phí.

nguoi-dan-xa-nhon-chau-thi-phan-thi-ly-thuyet.jpg
Thí sinh tham gia phần thi lý thuyết. Ảnh: N.L

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bố trí khám sức khỏe lưu động ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia đầy đủ các bước theo quy định.

Hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân trong việc được cấp giấy phép lái xe hợp lệ khi tham gia giao thông, mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành quy định; từ đó lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Được biết, thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các đợt đào tạo, sát hạch lái xe miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và tiếp cận dịch vụ đào tạo lái xe.

