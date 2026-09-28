Gia Lai: Liên tiếp xảy ra các vụ trộm vật tư, thiết bị điện

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn các phường Hội Phú và Pleiku (tỉnh Gia Lai) liên tiếp xảy ra 5 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị tại các trạm biến áp, tủ điện, gây thiệt hại tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Theo Điện lực Pleiku, vụ đầu tiên xảy ra ngày 9-4 tại Trạm biến áp Cao Minh (phường Hội Phú) với 1 sợi cáp lực hạ áp bị lấy cắp.

Kẻ gian liên tục trộm cắp vật tư, thiết bị điện tại một số Trạm biến áp trên địa bàn phường Hội Phú và Pleiku. Ảnh: T.L

Chỉ 3 ngày sau, kẻ gian tiếp tục lấy 2 sợi cáp lực và một số vật tư, dây cáp đồng tại các tủ điện ngầm của Trạm biến áp KDC Chư H’Drông 1 (phường Hội Phú).

Đáng chú ý, cũng tại trạm biến áp này, vào ngày 20-8, kẻ gian tiếp tục lấy các thanh cái đồng và đào lấy dây cáp ngầm hạ áp. Đến ngày 24-8, tại Trạm biến áp KDC Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú) lại xảy ra vụ mất cắp cáp ngầm đồng hạ áp.

Ngày 27-8, tại Trạm biến áp Đông Nam Dược Gia Lai ở Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku), kẻ gian lấy 8 m cáp lực hạ áp đồng, 1 bộ modem thu thập số liệu đo đếm điện năng và làm hư hỏng công tơ 3 pha điện tử.

Theo Điện lực Pleiku, việc mất cắp vật tư, thiết bị điện không chỉ gây thiệt hại tài sản của khách hàng và ngành điện mà còn trực tiếp đe dọa an toàn vận hành hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn điện đối với người dân nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Điện lực Pleiku đã có văn bản báo cáo UBND và Công an các phường Hội Phú, Pleiku để xử lý theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị Điện lực Gia Lai báo cáo Công an tỉnh về tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị trên lưới điện có dấu hiệu ngày càng gia tăng và tinh vi, nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự.