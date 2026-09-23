Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ vừa có văn bản giải trình về mục đích, hiệu quả của các chuyến công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, sau những nội dung được Kiểm toán Nhà nước nêu trong báo cáo kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số tại Cần Thơ.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: TPO

Theo thông tin từ doanh nghiệp, năm 2024, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ tổ chức 2 đoàn đi Nhật Bản và Dubai (UAE) để khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, quản lý, điều hành kinh doanh xổ số. Tổng kinh phí cho 2 chuyến đi hơn 1,4 tỷ đồng. Thành phần đoàn có lãnh đạo công ty, thành viên Hội đồng Giám sát xổ số và 17 đại lý xổ số có thành tích tiêu thụ tốt.

Theo công ty, việc tổ chức các chuyến đi nhằm nghiên cứu mô hình, phương thức kinh doanh xổ số tại nước ngoài, từ đó nghiên cứu đưa vào phát hành một số loại hình xổ số mới phù hợp với thị trường Việt Nam. Các sản phẩm được doanh nghiệp hướng tới gồm vé số cào, vé số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô.

Vé số cào biết kết quả ngay tại kỳ phát hành đầu tiên của Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: Đình Tuyển/TNO

Doanh nghiệp cho biết, trước đó đã nghiên cứu mô hình vé cào tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước nhưng chưa có đủ cơ sở để triển khai. Vì vậy, năm 2024, công ty tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại các nước phát triển để tiếp tục hoàn thiện đề án phát hành vé số cào.

Sau quá trình nghiên cứu, năm 2025, Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành 3 đợt vé số cào biết kết quả ngay. Tổng doanh số của 3 đợt đạt hơn 111,4 tỷ đồng. Trong đó, đợt CT01 tiêu thụ 100%, doanh số 40 tỷ đồng; CT02 tiêu thụ 96,83%, doanh số gần 38,8 tỷ đồng; CT03 tiêu thụ 81,83%, doanh số gần 33 tỷ đồng. Năm 2026, doanh thu lũy kế từ loại hình vé số cào đạt hơn 42,8 tỷ đồng.

Công ty cũng lý giải việc đưa các đại lý vé số vào thành phần đoàn. Theo doanh nghiệp, đặc thù hoạt động xổ số khu vực phía Nam khiến hệ thống đại lý và người bán lẻ giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ vé. Việc để các đại lý có hiệu quả tiêu thụ cao cùng tham gia nhằm giúp họ tiếp cận, tìm hiểu phương thức phân phối sản phẩm mới.

Trước đó, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, lịch trình thực tế của các đoàn có những điểm chưa phù hợp với kế hoạch được phê duyệt. Đoàn đi Nhật Bản không làm việc với các công ty xổ số tại địa phương; đoàn đi Dubai có làm việc với 1 công ty xổ số.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các công ty xổ số chấm dứt việc tổ chức các đoàn đi nước ngoài trao đổi, học tập kinh nghiệm nếu không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.