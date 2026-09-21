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Thời sự

Khánh Hòa trục xuất nữ du khách Nga 'làm xiếc' trên đường

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Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức trục xuất nữ du khách Nga rời khỏi Việt Nam vì có hành vi 'làm xiếc' trên đường giao thông công cộng.

Ngày 21-9, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan tổ chức trục xuất nữ du khách Nikitina Luliia (35 tuổi, quốc tịch Nga) theo quy định.

Theo bản án số 91/2026/HS-ST ngày 24-7-2026, từ tháng 1 đến tháng 6-2025, Nikitina Luliia nhiều lần điều khiển xe mô tô trên các tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn xã Cam Lâm và xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nikitina Luliia thực hiện nhiều hành vi điều khiển xe nguy hiểm, “làm xiếc” trên đường giao thông công cộng. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Nikitina Luliia thực hiện nhiều hành vi điều khiển xe nguy hiểm, “làm xiếc” trên đường giao thông công cộng. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Cụ thể, Nikitina Luliia điều khiển xe Yamaha R15 trong tư thế quỳ trên yên xe, không sử dụng trang bị bảo hộ. Những hành vi này được quay lại, biên tập và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Tòa án xác định hành vi của Nikitina Luliia đủ yếu tố cấu thành tội “gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 318 bộ luật Hình sự.

Tòa tuyên phạt bị cáo Nikitina Luliia 30 triệu đồng và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất Nikitina Luliia theo quy định. Ảnh: Công an Khánh Hòa
Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất Nikitina Luliia theo quy định. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ việc là lời cảnh báo đối với người nước ngoài khi tham gia giao thông và sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Người nước ngoài sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật; các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo Kỳ Nam (TNO)

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