Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha

(GLO)- Ngày 15-9 (theo giờ địa phương), tại TP. Lisbon (Cộng hòa Bồ Đào Nha), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thành kính dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Ngay từ những năm tháng đầu ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã từng đặt chân đến các cảng biển ở Bồ Đào Nha, trong đó có Lisbon, để đúc kết thêm kinh nghiệm cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

Làm việc với Đại sứ quán, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng cùng các thành viên đã hỗ trợ tận tình cho các hoạt động xúc tiến đầu tư của địa phương tại Bồ Đào Nha; đặc biệt là việc kết nối giao thương giữa tỉnh Gia Lai và TP. Guarda.

Qua đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Đồng thời, phối hợp với Hội hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam phát huy mối lương duyên lịch sử đặc biệt của giáo sĩ Francisco de Pina - người đi đầu và có công lao lớn trong quá trình hình thành và sáng tạo chữ quốc ngữ thời kỳ phôi thai, là người từng sinh sống tại vùng đất Nước Mặn (tỉnh Gia Lai hiện nay).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng, từ nền tảng liên kết văn hóa đặc biệt này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác thương mại thực chất trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà Đại sứ quán. Ảnh: Đức Hải

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao những hoạt động xúc tiến đầu tư bài bản và thực chất của tỉnh Gia Lai tại Bồ Đào Nha.

Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại đi vào chiều sâu; thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa Gia Lai và TP. Guarda. Trước mắt, Đại sứ quán sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho đoàn công tác của TP. Guarda sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai.