Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông José Pedro de Sousa Vieira - Chủ tịch Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam (AAPV); cùng dự có ông Nguyễn Mạnh Thắng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch AAPV José Pedro de Sousa Vieira bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại TP. Guarda; đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ lịch sử hơn 400 năm giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha, đặc biệt là vai trò của giáo sĩ Francisco de Pina trong quá trình Latinh hóa tiếng Việt. Theo ông, đây là nền tảng để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam José Pedro de Sousa Vieira phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

AAPV mong muốn phát huy vai trò cầu nối, đưa quan hệ Gia Lai - Guarda đi vào chiều sâu thông qua kết nối doanh nghiệp, đầu tư, du lịch, giáo dục, khoa học và giao lưu văn hóa. Hội đề xuất triển khai Chương trình Hợp tác Gia Lai - Guarda & Francisco de Pina 2026, qua đó quảng bá hình ảnh, sản phẩm OCOP, cà phê và các giá trị văn hóa của Gia Lai tại Bồ Đào Nha và châu Âu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng những dấu ấn lịch sử gắn với Nước Mặn - nơi phôi thai, điểm khởi nguyên chữ Quốc ngữ, trong đó có vai trò của giáo sĩ người Bồ Đào Nha Francisco de Pina - là cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai dân tộc. Đây không chỉ là giá trị lịch sử cần được trân trọng mà còn mở ra tiềm năng hợp tác về văn hóa, giáo dục, nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ và quảng bá di sản.

Trên nền tảng đó, Gia Lai mong muốn quan hệ với Bồ Đào Nha, đặc biệt là TP. Guarda, được cụ thể hóa bằng những kết nối thiết thực giữa địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân. Tỉnh sẽ phối hợp với TP. Guarda, Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha và AAPV nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác có đối tác, đầu mối, thời gian và kết quả cụ thể; đồng thời giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới - giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, kinh tế và khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đứng giữa) cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng (bìa phải) tặng quà Chủ tịch Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam José Pedro de Sousa Vieira. Ảnh: Đức Hải

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá hợp tác giữa các địa phương là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ tỉnh Gia Lai và TP. Guarda triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, qua đó mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực địa phương, giáo dục và doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ Gia Lai - Guarda phát triển lâu dài, hiệu quả.