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Gia Lai hôm nay

Gia Lai quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 ở Kanagawa

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 12-9, Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Yokohama (tỉnh Kanagawa), trở thành dịp để cộng đồng người Việt và bạn bè Nhật Bản cùng gặp gỡ, trải nghiệm và khám phá văn hóa Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; ông Yuji Kuroiwa - Thống đốc tỉnh Kanagawa cùng đại diện các cơ quan, địa phương và đông đảo người dân 2 nước.

Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 10 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-9 tại Nihon Odori, Tòa nhà Chính quyền tỉnh Kanagawa và Công viên Zou no Hana.

Đây là sự kiện thường niên do tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì, bắt đầu tổ chức từ năm 2015, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa.

Lễ hội cũng góp phần tăng cường đoàn kết và hữu nghị, làm nền tảng và bổ trợ cho sự hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực giữa 2 đất nước.

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Gia Lai giới thiệu sản phẩm du lịch và đặc sản địa phương đến người dân, du khách tại Nhật Bản. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Gia Lai mang đến không gian giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm địa phương và hình ảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai được bố trí tại khu vực đại lộ Nihon Odori, trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Zou-no-hana.

Tại đây, du khách được tìm hiểu thông tin về các điểm đến, tài nguyên du lịch của Gia Lai; thưởng thức cà phê, trải nghiệm một số sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và nhận các ấn phẩm quảng bá du lịch; góp phần quảng bá điểm đến Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu, Gia Lai quảng bá hình ảnh 1 điểm đến có sự kết hợp giữa không gian biển, cao nguyên và các giá trị văn hóa đặc sắc. Đây cũng là dịp địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch, tài liệu về dự án thu hút đầu tư, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ đến du khách, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản.

Bên cạnh hoạt động tại gian hàng, đoàn công tác tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tham gia Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh; đồng thời trao đổi, kết nối với các đối tác nhằm mở rộng thị trường khách Nhật Bản.

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Tiết mục biểu diễn múa rối nước mang đến không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc tại lễ hội. Ảnh: ĐVCC

Trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch “Công nữ Anio” tại Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, qua đó thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sau 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành 1 trong những sự kiện về Việt Nam có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản.

Theo Ban Tổ chức, đến nay, lễ hội đã đón khoảng 2,4 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm văn hóa Việt Nam, chứng tỏ được tầm vóc và sức lan tỏa mạnh mẽ. Lễ hội năm nay cũng tiếp tục là sự kiện được mong đợi nhất tại Kanagawa và các tỉnh lân cận.

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