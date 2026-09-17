Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty cổ phần Phú Tài (phường Quy Nhơn Nam).

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh được triển khai tại xã Ia Dom với quy mô sử dụng đất là 217,93 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.249 tỷ đồng (tương đương hơn 86 triệu USD), trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 337 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), vốn huy động gần 1.912 tỷ đồng.

Một góc Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Mục tiêu hoạt động của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý II-2027 đến quý I-2032; trong đó thời gian góp vốn và khởi công xây dựng từ quý II-2027, hoàn thành đưa công trình vào khai thác vận hành vào quý I-2032 với tổng thời gian thực hiện là 60 tháng.

Do được đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế nhập khẩu theo quy định.

Bên cạnh việc triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm dành diện tích đất phù hợp để phát triển không gian cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cũng như bố trí quỹ đất dịch vụ công cộng phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Dự án cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh biên giới đất liền, chuyển mục đích sử dụng rừng và đánh giá tác động khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.